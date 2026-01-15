Assine
Início de ano e férias: como se proteger dos principais golpes do período

De boletos falsos de IPTU a ofertas de viagem: especialista ensina a identificar as armadilhas financeiras mais comuns desta época do ano

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/01/2026 12:59

Fique atento aos golpes e fraudes financeiras que visam o dinheiro, especialmente com o pagamento de contas e impostos. crédito: EBC

O início de ano combina o pagamento de impostos, como IPTU e IPVA, com a compra de material escolar e o planejamento das férias. Essa grande movimentação financeira atrai a atenção de criminosos, que se aproveitam do período para aplicar golpes e explorar a urgência das pessoas.

As fraudes exploram a distração e a pressa para evitar que a vítima verifique os detalhes. Por isso, adotar hábitos simples, como confirmar informações diretamente com as instituições e usar as ferramentas de segurança que muitos aplicativos de banco oferecem, é fundamental para se proteger.

A conscientização é o primeiro passo para evitar prejuízos. Conhecer as armadilhas mais comuns ajuda a identificar tentativas de fraude antes que elas aconteçam. Veja a seguir os golpes mais frequentes nesta época do ano, de acordo com o Itaú Unibanco:

Principais golpes e como se proteger

Boletos falsos de IPTU e IPVA
Criminosos enviam cobranças adulteradas por e-mail, WhatsApp ou redes sociais, simulando documentos oficiais. Antes de pagar, sempre confira os dados do beneficiário e, se possível, emita os boletos diretamente nos sites oficiais dos órgãos públicos.

Ofertas fraudulentas de materiais escolares
Sites falsos são criados com promoções muito atraentes para itens escolares. Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Verifique se a loja online possui canais de contato confiáveis e se o endereço eletrônico começa com ‘https’.

Falsa renegociação de dívidas
Golpistas ligam ou enviam mensagens se passando por instituições financeiras, prometendo quitar dívidas com grandes descontos mediante um pagamento imediato. Nunca forneça dados pessoais ou pague qualquer valor antes de confirmar a oferta diretamente com seu banco.

Pedidos urgentes de transferência
Mensagens com apelo emocional, simulando uma emergência familiar, são usadas para pressionar a vítima a transferir dinheiro na hora. Suspeite de pedidos com tom de urgência e sempre tente confirmar a história por telefone com a pessoa envolvida.

Golpes de viagens e hospedagens
Anúncios de pacotes de viagem ou aluguel de imóveis com valores muito baixos são usados como isca. Para não cair na armadilha, faça reservas diretamente com empresas conhecidas e evite pagamentos antecipados fora de plataformas seguras de hospedagem ou turismo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

alerta brasil golpe

