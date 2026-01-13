Especialista alerta para o golpe do "Golpe do Falso Gerente"

O “Golpe do Falso Gerente” tem se tornado uma das fraudes mais devastadoras para correntistas em todo o país. A prática consiste na utilização do número de telefone real do gerente, que a vítima muitas vezes tem salvo em seus contatos, aliada ao uso de informações detalhadas sobre a conta bancária do cliente.

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) destaca que a engenharia social, baseada na indução emocional da vítima, figura entre os métodos mais recorrentes nas fraudes bancárias. Para conferir aparência de legitimidade, os criminosos utilizam informações verídicas, como dados cadastrais, agência bancária e movimentações financeiras.

“O golpe do falso gerente tem se tornado cada vez mais frequente, justamente porque os consumidores estão habituados a manter contato com seus gerentes e, por isso, não estranham a abordagem inicial”, explica a advogada especialista em golpes bancários, Dra. Brunna Simon Vecchi.

A abordagem é marcada pela criação de um cenário de urgência. “O golpista alega um falso ataque hacker e convence a vítima a realizar 'procedimentos de segurança', que, na verdade, são a contratação de empréstimos e a transferência dos valores para contas de laranjas. O que a vítima não sabe é que está transferindo seu próprio dinheiro, ou o valor de um empréstimo recém-contratado em seu nome, diretamente para os fraudadores”, explica a especialista em fraudes bancárias.

Falha de segurança e o dever de indenizar



Procedimentos de segurança em casos de fraude financeira

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da identificação da fraude, a orientação é que a vítima entre em contato imediato com a instituição financeira para contestar as operações e solicitar o bloqueio dos valores, registrando os respectivos números de protocolo. Na sequência, recomenda-se o registro de Boletim de Ocorrência, preferencialmente por meio eletrônico, com a descrição detalhada dos fatos. “Esses documentos são essenciais para que um advogado especialista em golpes possa tomar as medidas judiciais cabíveis”, explica Vecchi.