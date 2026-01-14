7 golpes mais comuns contra aposentados do INSS; veja como se proteger

A necessidade de realizar a prova de vida para garantir o benefício do INSS tem sido usada como isca por criminosos. Golpistas aproveitam as dúvidas sobre o procedimento para enganar aposentados e pensionistas, utilizando táticas que vão de mensagens falsas a ligações fraudulentas para roubar dados pessoais e dinheiro.

O objetivo é sempre o mesmo: obter informações sigilosas, como senhas de banco e números de documentos, ou induzir a vítima a fazer transferências financeiras. Para evitar cair em armadilhas, é fundamental conhecer as abordagens mais comuns e saber como se proteger de cada uma delas.

Leia Mais

Os golpes mais comuns e como se proteger

1. Falsa prova de vida online

Criminosos enviam um link por WhatsApp ou SMS, pedindo que a pessoa clique para fazer o reconhecimento facial. A página é falsa e captura a foto e os dados do beneficiário, que podem ser usados para abrir contas ou solicitar empréstimos. A dica é: a prova de vida é feita automaticamente pelo governo por meio do cruzamento de dados. O INSS não entra em contato direto para realizar o procedimento por links.

2. Empréstimo consignado não solicitado

Aposentados recebem ligações com ofertas de crédito consignado com taxas muito vantajosas. Os golpistas solicitam dados pessoais para uma “simulação” e, com eles, contratam um empréstimo real em nome da vítima, desviando o dinheiro para outra conta. Nunca forneça informações por telefone.

3. Falso recadastramento de dados

A vítima recebe uma ligação ou mensagem informando que seus dados no sistema do INSS estão desatualizados. Para evitar o bloqueio do benefício, é orientada a fornecer todas as suas informações. Em caso de dúvida, verifique a informação pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 antes de agir. Lembre-se que o INSS só atualiza dados através desses canais oficiais ou em agências físicas, com agendamento.

4. Promessa de revisão do benefício

Golpistas informam sobre um suposto direito a um valor retroativo ou a uma revisão que aumentará a aposentadoria. Para liberar o dinheiro, exigem o pagamento de uma taxa ou o envio de documentos. Toda comunicação sobre revisões é feita pelo INSS através de canais oficiais e nunca envolve cobrança antecipada.

5. Falso servidor do INSS

Nesta abordagem, o criminoso pode ligar ou até mesmo visitar a casa do aposentado, vestindo um uniforme falso e apresentando um crachá. Ele alega precisar de documentos ou da assinatura em um formulário para “regularizar” a situação. O INSS se comunica apenas por canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS e a Central 135, e seus servidores não realizam visitas sem agendamento prévio.

6. Golpe da antecipação do 13º salário

Criminosos usam o calendário de pagamento do 13º salário como isca, oferecendo a antecipação do benefício mediante o pagamento de uma pequena taxa. O calendário oficial é divulgado pelo governo e não existem mecanismos para adiantar o recebimento individualmente.

7. Phishing por e-mail ou SMS

Mensagens de texto e e-mails são enviados com o logotipo do INSS, contendo links que direcionam para sites falsos. Ao inserir login e senha, a vítima tem suas credenciais roubadas. Sempre verifique o remetente e acesse o site oficial digitando o endereço diretamente no navegador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.