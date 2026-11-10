Geração de 60 e 70: por que a ausência de estímulos constantes moldou adultos fortes

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A psicologia aponta que as crianças das décadas de 1960 e 1970 não eram mais fortes pela criação, mas sim pelo abandono cotidiano em que viviam. Naquela época, o tédio, a imaginação e a criatividade caminhavam juntos. Atualmente, psicólogos alertam para a sobreestimulação dos pequenos, impulsionada por pais que buscam entretenimento constante até nas férias, o que gera maior dependência.

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O tédio permite aos jovens desenvolver autonomia pessoal, pensamento próprio, imaginação e abertura para ideias inéditas. Em contrapartida, um novo estudo relacionou a sobreproteção a índices elevados de depressão e ansiedade conforme os filhos crescem.

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Impactos da sobreproteção parental

Pesquisadores analisaram 52 trabalhos acadêmicos para avaliar a infância moderna. Qi Zhang, da Universidade de Wisconsin-Madison, e Wongeun Ji, da Universidade Global de Handong, identificaram ligações constantes entre o excesso de proteção e problemas emocionais internos, incluindo:

tristeza e isolamento social;

preocupação contínua;

sintomas de ansiedade e depressão em jovens por volta dos 20 anos.

Esses efeitos apareceram em diferentes contextos culturais e níveis econômicos. A sobreproteção se manifesta quando adultos intervêm em situações menores: mediar atritos banais entre amigos, interferir em deveres escolares ou opinar em decisões esportivas. Uma revisão de 2022 conduzida por Stine L. Vigdal confirmou a presença de ansiedade e depressão nesses quadros, embora a relação exata de causa e efeito ainda apresente dúvidas.

Autorregulação e brincadeiras ativas

A capacidade de gerenciar emoções e atitudes sem apoio externo contínuo define a autorregulação. Marc Brackett, do Centro de Inteligência Emocional de Yale, esclarece que essa competência exige prática por meio de vivências imperfeitas e instantes de desconforto.

O tempo dedicado a brincadeiras não estruturadas fortalece essa habilidade. Em 2022, Yeshe Colliver avaliou dados de mais de 2.200 participantes no "Estudo Longitudinal de Crianças Australianas" e constatou melhor autorregulação futura ligada a jogos livres na pré-escola. Mariana Brussoni também destacou vantagens do jogo arriscado.

Fatores urbanos influenciam essa dinâmica. Um relatório do Policy Studies Institute para a Fundação Nuffield, reunindo mais de 18.000 crianças de 16 países, revelou redução da mobilidade independente devido ao trânsito, somada a regras escolares focadas em evitar riscos.

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Especialistas explicam que a solução não envolve desamparar crianças como no passado, mas assegurar espaço para resolverem pequenas falhas e lidarem com a frustração. O tédio estimula o pensamento simbólico e o desenvolvimento cognitivo, ensina a adiar gratificações imediatas e incentiva a busca de saídas criativas por conta própria.