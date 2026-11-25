A procedência dos reagentes utilizados em exames laboratoriais tem impacto direto na confiabilidade dos resultados e na segurança dos pacientes. A aquisição de materiais sem a devida conferência da origem pode expor laboratórios, clínicas e hospitais ao risco de utilizar insumos falsificados ou irregulares. O alerta é da gerente de Garantia da Qualidade e Assuntos Regulatórios da Bioclin, Enila Viriato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A preocupação ganhou relevância após uma sequência de ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra produtos de saúde falsificados. No dia 22 de outubro, a agência reguladora proibiu a comercialização de tiras reagentes para medição de glicemia vendidas pela internet, após identificar unidades falsificadas.

Os produtos apresentavam diferenças em relação aos originais, incluindo ausência da embalagem externa e inscrições que indicavam destinação exclusiva a licitações governamentais.

Na mesma semana, a Anvisa também determinou a apreensão de lotes falsificados de medicamentos utilizados no tratamento de câncer e de toxina botulínica. Entre as irregularidades identificadas estavam divergências nas embalagens, nos prazos de validade e nos códigos de barras.

“A confiabilidade de um exame começa muito antes da análise da amostra. Um reagente falsificado pode apresentar composição e desempenho desconhecidos, comprometendo os resultados e colocando em risco decisões médicas baseadas nessas informações”, explica Enila.

Diante desse cenário, gestores, responsáveis técnicos, farmacêuticos, biomédicos e profissionais de compras devem adotar medidas preventivas para reduzir os riscos de aquisição de reagentes de procedência duvidosa.

“Verificar a procedência do fornecedor é fundamental. A regularização na Anvisa e a rastreabilidade dos lotes também devem ser tratadas como requisitos essenciais na rotina de compras de laboratórios, hospitais e clínicas. É um cuidado que protege tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes”, ressalta a especialista.

Quais cuidados devem ser adotados na compra de reagentes?

1. Verificar o registro ou a notificação na Anvisa

Antes de efetuar uma compra, é necessário consultar se o produto está devidamente regularizado junto à agência. Os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro são classificados em quatro categorias de risco. Os produtos das classes I e II estão sujeitos à notificação, enquanto os das classes III e IV precisam de registro.

Essas informações podem ser consultadas no portal oficial da Anvisa, que também reúne dados sobre produtos irregulares e autorizações de funcionamento de empresas.

2. Conferir lote, validade e condições da embalagem

A identificação do lote, o prazo de validade e a integridade da embalagem devem ser observados no recebimento dos produtos. Rótulos incompletos, ausência de informações obrigatórias em português, embalagens violadas ou características diferentes das utilizadas pelo fabricante são sinais que exigem atenção.

As instruções de uso disponíveis no portal de Consultas da Anvisa também podem servir de referência para a conferência. Vale lembrar que a presença de um número de registro, por si só, não comprova a autenticidade do material.

3. Priorizar fabricantes e distribuidores autorizados

A compra diretamente do fabricante ou por meio de distribuidores autorizados facilita a comprovação da procedência dos reagentes, o acompanhamento dos lotes comercializados e o acesso ao suporte técnico.

A medida também permite verificar as condições de armazenamento e transporte exigidas para cada produto. No portal da Anvisa, é possível consultar as autorizações de funcionamento das empresas e os certificados de Boas Práticas de Fabricação emitidos pela agência.

4. Observar as condições de transporte e armazenamento

Alguns reagentes precisam permanecer em temperaturas específicas para preservar sua estabilidade. Quando há exigência de refrigeração, é necessário verificar se a cadeia fria foi mantida durante o transporte e o armazenamento.

O descumprimento dessas condições pode comprometer o desempenho dos produtos, mesmo quando são originais e estão dentro do prazo de validade.



5. Desconfiar de preços muito abaixo do mercado

Ofertas com valores significativamente inferiores aos praticados no setor merecem atenção, principalmente quando o fornecedor não apresenta informações claras sobre a procedência do produto.

Antes de concluir a compra, é importante avaliar a documentação, a identificação do fabricante e as condições de comercialização.

O que fazer ao identificar um reagente suspeito?

Ao identificar qualquer sinal de falsificação ou irregularidade, a recomendação é interromper a utilização do produto e separá-lo dos demais materiais disponíveis no estabelecimento até que sua procedência seja esclarecida.

Enila Viriato orienta que os responsáveis preservem a embalagem, a nota fiscal e as informações de identificação do lote. Esses documentos podem auxiliar na investigação sobre a origem do produto. O fabricante deve ser comunicado para verificar sua autenticidade, assim como a vigilância sanitária.

Outro ponto importante é a rastreabilidade, processo que permite acompanhar informações relacionadas à fabricação, à identificação e à distribuição dos produtos. Esse controle facilita a localização de lotes específicos e a adoção de medidas corretivas quando são encontradas irregularidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A comercialização de produtos falsificados destinados ao diagnóstico também está prevista na legislação brasileira. O artigo 273 do Código Penal inclui esses materiais entre os produtos abrangidos pelas disposições sobre falsificação, adulteração e comercialização irregular de produtos de interesse à saúde.