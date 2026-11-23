Para os jovens, a busca por um parceiro amoroso tem relação com a escolha do próprio futuro. É o que revela a terceira edição do "Relatório D.A.T.E. da Geração Z", lançada pelo Hinge, aplicativo de relacionamentos.

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Ao procurar um relacionamento, pessoas dessa faixa etária avaliam quem desejam ser e como pretendem alcançar suas metas. Para essa geração, o vínculo afetivo serve como base para estruturar a vida ideal antes mesmo do desenvolvimento completo da carreira.

Dados do aplicativo mostram que 81% dos entrevistados da Geração Z acreditam que encontrar a pessoa ideal amplia as chances de alcançar a vida sonhada. Outros 76% afirmam que imaginar esse par ideal representa visualizar a pessoa que pretendem se tornar.

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Casal das possibilidades

A pesquisa aponta que os jovens preferem quem amplie horizontes em vez de alguém focado apenas em se adaptar à rotina existente. O padrão valoriza o chamado "Casal das Possibilidades", modelo baseado na esperança e no crescimento conjunto.

Os dados do levantamento revelam o comportamento dessa faixa etária no aplicativo:

67% dos usuários da Geração Z preferem parceiros que tragam esperança e inspiração, contra 33% que optam por adequação à vida atual;

jovens dessa faixa etária têm 25% mais chances que os millennials de relacionar a pessoa ideal ao alcance da vida almejada;

75% consideram que saber exatamente o que buscam facilita os encontros, índice superior aos 68% registrados entre millennials;

59% encaram a aproximação com alguém fora do perfil desejado como algo arriscado;

44% afirmam que abrir mão desse ideal significa baixar os próprios padrões.

Orientações para os encontros

Especialistas da plataforma sugerem estratégias para lidar com essas expectativas. Uma dica é manter a mente aberta sem abrir mão do que importa.

"Deixar espaço para a pessoa que está à sua frente pode revelar possibilidades que uma lista de critérios não consegue", destaca Moe Ari Brown, psicólogo de casais e especialista em amor e conexões do aplicativo.

Outra orientação é construir redes de apoio com amigos e comunidade. "Seu parceiro não precisa ser tudo para você. Os sonhos raramente são construídos apenas por duas pessoas. Eles são construídos por toda uma comunidade", defende Logan Ury, diretora de ciência de relacionamentos do Hinge.

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Por fim, faça mais perguntas antes de descartar alguém com planos diferentes. "Compartilhe sua visão para o futuro, pergunte sobre a visão dela e analisem lado a lado. Isso lhe dirá muito mais sobre como suas vidas poderiam se encaixar do que se analisá-las separadamente", orienta Brown.