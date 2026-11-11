A geração dos rostos preenchidos está envelhecendo. E agora?

Lábios mais volumosos, maçãs do rosto projetadas, mandíbulas definidas e sulcos atenuados tornaram-se características de uma estética amplamente difundida, impulsionada também pelas redes sociais. Agora, uma parte dessa geração começa a enfrentar uma questão que, até recentemente, recebia pouca atenção: como envelhece um rosto submetido a sucessivas aplicações de preenchedores ao longo dos anos?



Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pergunta é particularmente relevante porque o envelhecimento não se limita à perda de volume ou ao aparecimento de rugas. Trata-se de um processo biológico complexo, que envolve modificações na estrutura óssea, redistribuição dos compartimentos de gordura, alterações musculares e perda progressiva da elasticidade e da sustentação dos tecidos.

Essas transformações não ocorrem de maneira uniforme, tampouco obedecem ao mesmo ritmo em todas as pessoas. É justamente essa complexidade que torna insuficiente a ideia de que preservar a juventude facial consiste, essencialmente, em repor aquilo que o tempo levou.



“Na prática clínica, observamos com frequência rostos que, embora apresentem volumes aparentemente preservados, já revelam alterações importantes na posição dos tecidos e na definição de seus contornos. Em determinadas situações, a tentativa de compensar essas mudanças com novas aplicações pode produzir um resultado paradoxal: uma face mais volumosa, mas não necessariamente mais jovem. Perdem-se, aos poucos, algumas das transições delicadas entre as diferentes regiões do rosto, responsáveis pela naturalidade da expressão”, explica o cirurgião plástico, Eduardo Sucupira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Eduardo Sucupira reforça que isso não diminui a importância dos preenchedores à base de ácido hialurônico. “Quando bem indicados, continuam sendo instrumentos valiosos, capazes de restaurar volumes específicos, corrigir assimetrias e proporcionar resultados discretos e harmoniosos."



Para ele, o problema surge quando a reposição volumétrica passa a ser utilizada como resposta quase automática a qualquer manifestação do envelhecimento, sem considerar as mudanças anatômicas que se acumulam com o passar dos anos.

Há ainda uma questão que merece atenção crescente: a permanência desses materiais nos tecidos. Embora o ácido hialurônico seja classificado como um produto absorvível, exames de imagem e estudos clínicos têm demonstrado que sua presença pode ser identificada por períodos superiores aos tradicionalmente considerados.

“Isso não significa que todo preenchimento persista indefinidamente, nem que sua permanência represente necessariamente um problema. Significa, porém, que a história de aplicações anteriores precisa integrar a avaliação de qualquer paciente que procure novos tratamentos”, pontua Eduardo Sucupia.



Saber quais produtos foram utilizados, em que regiões, em quais quantidades e com que frequência deixa de ser um detalhe e passa a constituir parte importante do planejamento terapêutico. “Afinal, não estamos tratando um rosto isolado de sua história, mas uma anatomia que envelheceu e que, eventualmente, já foi modificada por intervenções anteriores”, ressalta o médico.



Os números internacionais acrescentam uma dimensão interessante a essa discussão. Segundo a pesquisa global de 2025 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em setembro de 2026, os procedimentos com ácido hialurônico realizados por cirurgiões plásticos apresentaram redução de 25,2% em relação ao ano anterior, totalizando aproximadamente 4,7 milhões de intervenções. No mesmo período, o conjunto dos procedimentos estéticos não cirúrgicos registrou queda de 14,7%.



Seria precipitado atribuir esses números a uma rejeição dos preenchimentos ou a uma mudança definitiva nos padrões de beleza. As estatísticas, por si só, não permitem essa conclusão. Mas a retração ocorre em um momento no qual se ampliam as discussões sobre naturalidade, excesso de intervenções e consequências de tratamentos repetidos. É uma oportunidade para rever conceitos que, durante anos, orientaram parte importante da medicina estética.



“Nesse contexto, a cirurgia plástica volta a ocupar um espaço que nunca deveria ter sido confundido com o dos procedimentos injetáveis. Não como uma alternativa obrigatória ou superior em todas as circunstâncias, mas como um recurso destinado a tratar alterações anatômicas que não podem ser corrigidas apenas pela adição de volume”, ressalta o especialista.



Quando o envelhecimento se manifesta predominantemente pela descida dos tecidos, pela perda da definição mandibular e pela flacidez do pescoço, por exemplo, o lifting facial pode oferecer uma abordagem mais coerente com a natureza dessas alterações. "Sua finalidade não é simplesmente esticar a pele, como ainda se imagina, mas reposicionar estruturas profundas e restabelecer relações anatômicas modificadas pelo tempo. Naturalmente, trata-se de uma intervenção cirúrgica, com riscos, limitações e indicações que exigem avaliação criteriosa",explica.



Isso não significa que pacientes submetidos a preenchimentos durante muitos anos estejam destinados à cirurgia. Em alguns casos, a melhor conduta será interromper novas aplicações e observar a evolução dos tecidos. Em outros, tratamentos voltados à qualidade da pele ou correções pontuais poderão ser suficientes. “A indicação cirúrgica deve resultar de uma necessidade anatômica real, e não da simples constatação de que o paciente atingiu determinada idade”, alerta o médico.



Eduardo Sucupira lembra ainda que uma das mudanças mais importantes que precisam promover seja abandonar a ideia de que o envelhecimento representa uma sucessão de defeitos a serem corrigidos. Para ele um rosto não precisa conservar, aos 60 anos, os mesmos volumes e proporções que apresentava aos 35. Há transformações próprias da maturidade que não comprometem a beleza e que, muitas vezes, participam da construção da identidade e da expressão individual.



A cirurgia plástica, em sua melhor tradição, sempre procurou conciliar conhecimento anatômico, sensibilidade estética e respeito às particularidades de cada pessoa. Essa perspectiva se torna ainda mais necessária em uma época na qual a disponibilidade de recursos técnicos pode criar a ilusão de que toda mudança precisa ser combatida.



A geração que ajudou a popularizar os preenchimentos está, agora, diante de uma experiência inevitável: descobrir que o tempo continua atuando sobre o rosto, independentemente dos procedimentos realizados.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a medicina estética, o desafio não será encontrar novas maneiras de acrescentar volume indefinidamente, mas desenvolver a capacidade de distinguir aquilo que merece ser tratado daquilo que simplesmente faz parte do envelhecer. “Porque, em determinadas circunstâncias, a decisão mais sofisticada que um médico pode tomar não é indicar um novo procedimento, mas reconhecer que ele não é necessário”, aponta Eduardo Sucupira.