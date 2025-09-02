Quais áreas do corpo podem receber aplicação de preenchedores?

Os preenchedores dérmicos são substâncias injetáveis utilizadas para restaurar volume, suavizar rugas e melhorar o contorno facial e corporal. Muito utilizados no campo da estética, esses tratamentos têm se tornado cada vez mais populares devido à sua capacidade de oferecer resultados naturais com mínima invasão e tempo de recuperação rápido.

Do que são feitos?

Geralmente compostos por ácido hialurônico, que é uma substância naturalmente presente no corpo humano e tem a capacidade de atrair e reter água proporcionando hidratação e volume, os preenchedores são mais comumente utilizados na face.

Mas também há outros tipos, como os baseados em ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio, cada um com propriedades específicas que atendem a diferentes necessidades estéticas.

Camila de Melo Franco, dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, argumenta que a aplicação de tais compostos não se limita a uma área do corpo. “A aplicação em diversas partes do corpo tem ganhado popularidade, ajudando a restaurar volumes perdidos, suavizar imperfeições e melhorar o contorno corporal. Lembrando que o tratamento deve ser orientado e acompanhado por um especialista médico, visando garantir a segurança e a obtenção dos melhores resultados”, alerta.

A dermatologista lista, a seguir, algumas das regiões que podem receber a aplicação:

Rosto

Lábios: aumentar o volume ou definir o contorno dos lábios, suavizando linhas finas.

aumentar o volume ou definir o contorno dos lábios, suavizando linhas finas. Olheiras: preenchimento das áreas abaixo dos olhos, diminuindo a aparência de olheiras e sulcos.

preenchimento das áreas abaixo dos olhos, diminuindo a aparência de olheiras e sulcos. Sulcos nasolabiais e linhas de marionete: essas linhas que se formam ao redor da boca podem ser suavizadas com preenchedores, criando um contorno mais jovem e suave.

essas linhas que se formam ao redor da boca podem ser suavizadas com preenchedores, criando um contorno mais jovem e suave. Maçãs do rosto: restaurar o volume perdido nas bochechas, proporcionando um efeito lifting e melhorando o contorno facial.

restaurar o volume perdido nas bochechas, proporcionando um efeito lifting e melhorando o contorno facial. Mandíbula e queixo: melhorar o contorno da mandíbula e corrigir o formato do queixo, conferindo um perfil mais harmônico.

Corpo

Mãos: a área das mãos também sofre com a perda de volume e a flacidez da pele ao longo do tempo. Os preenchedores podem ser usados para restaurar volume e suavizar as veias visíveis.

a área das mãos também sofre com a perda de volume e a flacidez da pele ao longo do tempo. Os preenchedores podem ser usados para restaurar volume e suavizar as veias visíveis. Decote e colo: com o passar dos anos, a pele do decote perde volume e elasticidade. O preenchimento da área pode ajudar a suavizar rugas e devolver uma aparência mais jovem.

com o passar dos anos, a pele do decote perde volume e elasticidade. O preenchimento da área pode ajudar a suavizar rugas e devolver uma aparência mais jovem. Coxas e glúteos: embora menos comum que no rosto, a aplicação de preenchedores também pode ser realizada nos glúteos e coxas para restaurar volume e melhorar o contorno corporal, proporcionando um efeito lifting.

Qual a vantagem?

A principal vantagem dos preenchedores é a capacidade de proporcionar resultados imediatos e naturais, sem a necessidade de intervenções cirúrgicas. “O procedimento é rápido, com mínima dor e sem longos períodos de recuperação, permitindo que os pacientes retomem suas atividades cotidianas rapidamente. Outro ponto positivo é que os preenchedores são temporários, o que significa que os resultados podem ser ajustados com o tempo conforme o desejo do paciente”, destaca a docente.