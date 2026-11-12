Sexta-feira 13: neurociência explica os medos da vida adulta

O dia de amanhã, sexta-feira 13, costuma ser associado a superstições, azar e situações que despertam medo. Mas e os receios que realmente acompanham a vida adulta? Preocupações com carreira, estabilidade financeira, saúde, envelhecimento e perda de autonomia também fazem parte do cotidiano e envolvem diferentes processos cerebrais.

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O medo não depende apenas da existência de um perigo imediato. A antecipação de situações futuras, as experiências anteriores e a avaliação de possíveis ameaças influenciam a maneira como o cérebro responde às incertezas.



“Sentir medo é uma resposta natural do cérebro diante de situações que interpretamos como ameaçadoras. Na vida adulta, muitas vezes, não estamos diante de um perigo imediato, mas da antecipação de algo que pode acontecer”, diz a bióloga Lívia Ciacci, mestre em neurociências pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e consultora técnico-didática do Supera.

“Preocupações com dinheiro, trabalho, saúde e futuro envolvem diferentes processos cognitivos, como memória, atenção e capacidade de avaliar riscos. Por isso, compreender como o cérebro funciona também nos ajuda a entender nossas reações diante das incertezas”, explica.



Cérebro ativo em todas as fases da vida



A estimulação cognitiva reúne atividades que propõem desafios e experiências de aprendizagem para exercitar habilidades como memória, atenção, raciocínio, concentração, planejamento e flexibilidade cognitiva. A prática pode fazer parte da rotina em diferentes idades, sem depender do aparecimento de dificuldades para ser incorporada.



“Assim como outras habilidades, as capacidades cognitivas precisam ser exercitadas ao longo da vida. O contato com atividades novas, experiências de aprendizagem e desafios que exigem raciocínio, memória, atenção e planejamento oferece oportunidades para estimular essas funções. A estimulação cognitiva deve ser entendida como uma prática educativa contínua, que não precisa esperar o aparecimento de dificuldades para fazer parte da rotina”, afirma Lívia.



Envelhecimento e saúde cognitiva



O tema ganha relevância diante das transformações demográficas brasileiras. Segundo o IBGE, a população com 60 anos ou mais chegou a 34,1 milhões de pessoas em 2024, crescimento de 53,3% em relação a 2012. No mesmo ano, a expectativa de vida ao nascer no país alcançou 76,6 anos.



Em 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a segunda edição de suas diretrizes para redução do risco de declínio cognitivo e demência. Entre as recomendações estão o treinamento e a estimulação cognitiva, além do engajamento em atividades sociais, para adultos com cognição normal ou comprometimento cognitivo leve.



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“Envelhecer faz parte da vida, mas isso não significa deixar de aprender, experimentar coisas novas ou desenvolver habilidades. Manter o cérebro em contato com desafios e experiências variadas é uma forma de valorizar a saúde cognitiva em diferentes fases da vida. A autonomia também está relacionada à capacidade de tomar decisões, resolver problemas e participar das atividades cotidianas, aspectos que merecem atenção durante todo o percurso de vida”, destaca a especialista.

