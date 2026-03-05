Assine
overlay
Início Bem viver
BUNDAMOLICE

Passividade adulta: aprenda a dizer não e a se priorizar

Dificuldade de se posicionar e sustentar escolhas afeta relações, carreiras e saúde emocional; psicólogo alerta que gentileza tem limite

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/03/2026 14:00

compartilhe

SIGA
x
"Não é sobre virar agressivo ou duro, é sobre sustentar quem você é sem pedir desculpa por existir", diz psicólogo crédito: yanalya/FreePik

A dificuldade de se posicionar, dizer não, assumir desejos e sustentar escolhas tem se tornado cada vez mais comum na vida adulta. Esse comportamento, que muitos confundem com gentileza ou adaptação, é definido pelo psicólogo Fefo Milléo como “bundamolice”, uma epidemia silenciosa que afeta relações, carreiras e a saúde emocional de milhares de pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o especialista, a bundamolice não nasce de fraqueza, mas de um processo contínuo de medo, insegurança e autotraição cotidiana. “A pessoa sabe o que quer, mas não sustenta. Sabe o que sente, mas não comunica. Aos poucos, vai derretendo a própria coluna interna para caber no mundo”, explica Fefo Milléo.

O psicólogo aponta que o ciclo da bundamolice costuma se sustentar nos chamados 3I’s:

  • Insegurança
  • Indecisão
  • Incapacidade

Essas características percebidas são as que mantêm o indivíduo paralisado, sempre adiando posicionamentos e escolhas. Esse padrão aparece com frequência tanto no ambiente profissional quanto nas relações afetivas, gerando ansiedade, ressentimento e sensação constante de inadequação.

O especialista conta que leitores descrevem mudanças profundas após iniciar o processo de enrijecimento emocional
O especialista conta que leitores descrevem mudanças profundas após iniciar o processo de enrijecimento emocional Arquivo pessoal


Para Fefo, existe um divisor claro entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa bunda mole. “Bondade tem limite, bundamolice não. Quando alguém se anula para evitar conflito, perde respeito, desejo e autoridade. Isso cobra um preço emocional alto”, afirma.

Leia Mais



O processo de desbundamolização, segundo ele, começa quando a pessoa percebe que está se traindo em pequenas doses. A virada acontece com o desenvolvimento dos 3A’s, competências emocionais que podem ser treinadas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Autoconfiança
  • Autonomia
  • Autoridade

“Não é sobre virar agressivo ou duro, é sobre sustentar quem você é sem pedir desculpa por existir”, reforça.

No trabalho, a bundamolice se manifesta em profissionais que não colocam limites, não se posicionam e evitam decisões, o que compromete carreiras e lideranças. Já na vida amorosa, aparece em relações desequilibradas, onde um cede demais e o outro ocupa espaço demais, gerando desgaste e afastamento emocional.

Autor do livro “Deixe de Ser Bunda Mole” publicado em 2025 pela editora Aurora Books, Fefo relata que leitores descrevem mudanças profundas após iniciar o processo de enrijecimento emocional. “O que mais escuto é, ‘parei de me abandonar’. Quando a pessoa sustenta a própria verdade, a ansiedade diminui e a vida começa a fazer mais sentido”, afirma.

Tópicos relacionados:

amor-proprio comportamento psicologia saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay