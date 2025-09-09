Assine
Psicólogo explica por que nos apaixonamos pela pessoa errada

Entenda a química esquemática que nos faz repetir padrões em relacionamentos e saiba como a infância pode influenciar conexões afetivas atuais

09/09/2025 04:00

Podcast Não é invenção recebe o psicólogo Bruno Cardoso para falar sobre a "química do amor"
Podcast Não é invenção recebe o psicólogo Bruno Cardoso para falar sobre a "química do amor" crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

“São as escolhas que nós fazemos que vão acionar as nossas dores emocionais”, afirma o psicólogo, terapeuta de relacionamentos e professor Bruno Cardoso, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), convidado do podcast “Não é invenção” para falar sobre a química do corpo apaixonado e os aspectos psicológicos que moldam nossas relações.

Ao lado das jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, Bruno explicou como nosso passado impacta o presente de nossos romances.

É comum associarmos a paixão a reações físicas, como o frio na barriga, borboletas no estômago ou coração acelerado. No entanto, Bruno ressalta que, embora essas respostas fisiológicas sejam reais, a química dos relacionamentos vai além, tomando uma área da psicologia que estuda a chamada química esquemática.

 

O que é química esquemática?

A química esquemática é um conceito central para entender por que repetimos certos padrões amorosos, mesmo quando são dolorosos. Ela se refere às escolhas de parceiros que inconscientemente acionam nossos padrões emocionais e de pensamento desenvolvidos a partir de experiências passadas, muitas vezes na infância. 

Leia Mais

Quais são as necessidades básicas do ser humano?

Segundo Bruno Cardoso, os estudos de Jeffrey Young, psicólogo estadunidense conhecido por criar a terapia dos esquemas, todo ser humano tem cinco necessidades emocionais básicas, que devem ser respeitadas para garantir a saúde psíquica do indivíduo. Quando não atendidas na infância, geram os esquemas de sofrimento.

  • Vínculos seguros: necessidade de se sentir seguro e conectado com as pessoas.

  • Espontaneidade e lazer: liberdade para ter momentos de descanso, relaxamento e diversão.

  • Validação emocional: certeza de que suas emoções são válidas e compreendidas, e não minimizadas.

  • Autonomia e competência: capacidade de se sentir competente e capaz de se desenvolver de forma autônoma.

  • Limites realistas: necessidade de estabelecer e receber limites saudáveis nas relações.

Em um recado final, o professor reforça: “Você merece ser amado. As suas necessidades são totalmente válidas. Aquilo que você precisa emocionalmente é muito importante. Então, se você percebe que alguém não está te trazendo isso, você tem o direito de dizer não, você tem o direito de ser feliz”, afirma.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Onde encontro os episódios anteriores?

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.

