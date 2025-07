Sexualidade feminina e os caminhos para o prazer

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

“Muitas mulheres não aprenderam a vivenciar e ter um momento de prazer”, afirmou a mestra em sexologia clínica Katiuscia Silva em entrevista ao podcast “Não É Invenção” para falar sobre a vivência sexual das mulheres.

Neste sétimo episódio do podcast, Katiuscia conversou com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, sobre a negligência da satisfação sexual feminina ao longo da história.

A sexóloga deu dicas sobre estímulos no ponto G e ponto U, destacando a necessidade do autoconhecimento e do diálogo entre parceiros: “A mulher precisa falar o que ela gosta, como ela gosta. Mas se ela não se conhece, é muito importante procurar um profissional”.

Katiuscia também pontua que o sexo, para a mulher, é um processo que exige presença, estímulo e conexão. “É necessário um contexto. Primeiro, a mente, emoção, corpo e ambiente. Ela precisa desses fatores [...] O desejo sexual da mulher precisa ser provocado”, afirma.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.