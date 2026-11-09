"É estratégia, não bagunça", diz autor de livro sobre dieta flexível

No Brasil, a obesidade cresceu 118% entre 2006 e 2024, segundo dados do Vigitel. Paralelamente, cresce a busca por atividade física no país. Segundo o Relatório da Brain Inteligência Estratégica, 56% da população pratica atividade física diariamente.



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Para Gabriel Arones, YouTuber idealizador do canal Fitness Flexível, os dados revelam uma história de adaptação, em que as pessoas não são mais movidas por “cobranças”. "Quem pratica alguma atividade física pensa em manter alguma rotina, mas sem que ela se transforme em mais uma fonte de estresse. Os praticantes buscam manter uma frequência semanal, que caiba na agenda, sem gerar culpa ou desgaste."



Pensando nas pessoas que têm "lutado com a balança" constantemente, Gabriel escreveu "Como emagrecer comendo até pizza – guia prático do fitness flexível", lançado pela editora United Press. Desde adolescente, o autor experimentou diversos tipos de dietas e métodos. Porém, suas tentativas o levavam á frustração: depois de algum tempo, surgia o "efeito sanfona".















No livro "Como emagrecer comendo até pizza", Gabriel compartilha suas experiências, mostrando que a partir do fitness flexível, é possível incorporar dicas que ele aplicou no seu cotidiano, começando na elaboração de um café da manhã saudável e combinando com exercícios físicos personalizados, de acordo com o biotipo e a realidade de vida de cada pessoa.



"Na dieta flexível, usamos calorias e macronutrientes, (carboidratos, proteínas e gorduras) como base, priorizando alimentos nutritivos na maior parte do tempo e deixando espaço para os alimentos de que se gosta. É exercer a liberdade com responsabilidade. É estratégia, não bagunça". afirma. "A lógica é simples: sua base alimentar precisa sustentar saúde, saciedade, energia, treino e consistência. Ao redor dessa base, você pode encaixar coisas prazerosas sem culpa e sem aquela sensação de que estragou tudo", complementa.



O autor ressalta a importância de compreender que, mesmo com determinação, é possível que os resultados demorem. "O problema pode não ser você, mas um método rígido, punitivo e irreal demais. Quando uma pessoa não tem um plano sustentável: só tem regras, geralmente o resultado será: desânimo e desistência em poucas semanas", explica.



"Na verdade, uma dieta funciona quando leva a pessoa a reduzir a quantidade de calorias ingeridas, mais importante, ajuda a seguir o plano pelo tempo necessário", destaca. "Ela ensina as pessoas a encaixar, ao longo da semana, os alimentos de que gostava que costuma comer."



"O objetivo desse livro é mostrar que é possível buscar saúde, boa forma e qualidade de vida sem sofrimento desnecessário, sem terrorismo nutricional e sem transformar o fitness em fonte de culpa. O fitness deve melhorar sua vida, não limitá-la. Deve ser uma ferramenta de liberdade, autoestima e felicidade", afirma.



Ao final do livro, o leitor encontrará exemplos de cardápio, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e sobremesa; um desafio de 30 dias e um modelo de treinos que alterna exercícios compostos de 2kg a 5kg por lado ao longo do tempo (nem sempre toda semana).

"Este livro só existe porque essa mensagem encontrou pessoas, gerou transformação e fez sentido na vida real", diz o autor.

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