Treinar em jejum funciona? Especialista explica o que muda no desempenho

Treinar logo ao acordar, antes mesmo do café da manhã, é um hábito cada vez mais comum entre quem busca otimizar a rotina. Mas será que treinar em jejum realmente traz vantagens? E o que acontece com o desempenho quando o corpo inicia o exercício sem a energia proveniente de uma refeição?

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Segundo o educador físico José Adeirton, especialista em fisiologia do exercício e consultor técnico da Fast Treino, a resposta depende de uma série de fatores, como o tipo de exercício, a intensidade, a duração e as características individuais de cada pessoa. “O método obrigatório ou superior aos outros. O principal é entender como o organismo de cada pessoa responde e avaliar se a técnica contribui para os seus objetivos”, explica.













Treinar de estômago vazio queima mais gordura?



Depois de muitas horas sem ingestão de alimentos, os níveis de insulina ficam mais baixos e o organismo tende a utilizar mais gordura como fonte de energia. É justamente desse processo que surge a ideia de que treinar em jejum é mais eficiente para emagrecer, mas não é.

“A perda de gordura depende do conjunto de fatores da rotina, como alimentação, gasto energético, treinamento e, principalmente, consistência. Em vez de cortar alimentação, opte por pré-treinos, uma fonte baixa de carboidratos, como frutas, ou carboidratos de baixa absorção, uma sequência que possa ajudar significativamente na queima de gordura”, pontua José Adeirton.

A prática melhora a disposição?



Treinar cedo costuma proporcionar uma sensação de dever cumprido, o que pode melhorar o humor e a energia ao longo do dia. Mas esse efeito de disposição não está mais relacionado ao jejum em si. “A privação de alimentos pode ser mais adequada para treinos leves. Em atividades que exigem mais força ou resistência, pode haver, sim, queda de desempenho.”

“Para quem pretende testar, é importante observar os sinais do próprio corpo, como tontura, fraqueza ou queda de rendimento, e reavaliar se a prática é adequada para você", destaca.













É verdade que ajuda a evitar refluxo e desconfortos?



A ideia de treinar sem se alimentar antes pode surgir da tentativa de evitar náuseas, azia e sensação de estômago pesado. No entanto, treinar em jejum não é uma solução para refluxo e não deve ser considerado uma forma de prevenção do problema.

”Para reduzir desconfortos, especialmente antes de exercícios mais intensos, uma alternativa é optar por uma refeição mais leve, como frutas e fontes de carboidrato, respeitando o intervalo necessário antes do treino”, orienta o especialista.

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