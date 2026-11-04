Evento em BH debate políticas públicas de cuidado nesta sexta-feira (6/11)

Nesta sexta-feira (6/11), acontece o “Seminário Cuidados - territórios, redes e práticas comunitárias de cuidado", uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Abra Palavra. O evento gratuito será realizado no auditório do Iphan, e reúne poder público, sociedade civil e lideranças comunitárias para apresentar resultados, discutir aprendizados e propor a consolidação da Rede Municipal de Cuidados em Belo Horizonte.

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O encontro também irá debater a articulação e o fortalecimento de dez iniciativas localizadas na capital mineira, que incluem creches comunitárias e grupos destinados ao atendimento de mulheres, pessoas negras, crianças e adolescentes, entre outros.



O seminário é o ponto alto do edital "Territórios do Cuidado", que mapeou e selecionou 10 iniciativas geridas de forma comunitária nas periferias e diferentes regiões de BH. Para Aline Cântia, presidente do Instituto Cultural AbraPalavra, este será o momento em que as vozes periféricas ocupam o centro do debate.

“Os Territórios do Cuidado revelam a força das iniciativas comunitárias que, diariamente, constroem redes de solidariedade e proteção em suas comunidades. São práticas e saberes que precisam ser reconhecidos e fortalecidos”, diz Aline. “Nossa expectativa é que o seminário seja um espaço de escuta e construção coletiva, onde as vozes dos territórios tenham protagonismo e contribuam para a construção de políticas públicas que reconheçam o cuidado como um direito e uma responsabilidade de toda a sociedade”, complementa.



Programação

O seminário inicia com a apresentação artística Sarau Poético Cênico “Voar fora da Asa” com Núcleo de Criação Roda de Mulheres.



Na sequência, a abertura oficial contará com a presença da secretária nacional de Cuidados e Família, Maria Carolina Pereira Alves. Também compõem a mesa de abertura o secretário municipal de Assistência Social, André Reis, a secretária municipal de Cultura, Cida Falabella, a presidente do Instituto Abra Palavra, Aline Cântia, e Eliete dos Santos, representante da iniciativa comunitária Projeto Ully, localizado na comunidade Morro das Pedras, que promove acolhimento, cuidado e autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Belo Horizonte é a primeira capital do Brasil a reconhecer o cuidado como direito ao aprovar uma Política Municipal de Cuidados (Lei nº 11.751/2024). Segundo a Diretora de Políticas de Cuidados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Simone Pegoreti, o projeto Territórios do Cuidado vem somar com esse movimento. "A lei municipal reconhece o cuidado como direito universal e bem público, essencial para a vida em sociedade, e estabelece que todas as pessoas têm direito a cuidar, serem cuidadas e ao autocuidado", diz. "Seja como um trabalho remunerado, quando cuidamos de uma pessoa idosa, e recebemos por isso, ou não remunerado, quando cuidamos, por exemplo, de uma criança pequena ou um familiar idoso no âmbito da casa."

"Existem várias ações de cuidado acontecendo em nossa cidade e com este projeto, a gente pode conhecer, formar e fomentar as iniciativas de pessoas que já cuidam de seus territórios", diz.













Segundo Aline Cântia, presidente do Instituto Cultural AbraPalavra, "este projeto permitiu conhecer de perto a potência das iniciativas comunitárias de cuidado em Belo Horizonte, reconhecendo histórias, saberes e práticas que transformam vidas diariamente". "Ver esse mapeamento culminar em um seminário é muito significativo, porque representa a oportunidade de dar visibilidade a essas experiências, aproximar os territórios do poder público e construir caminhos coletivos para fortalecer as políticas de cuidado na cidade", destaca.

Encerrando a programação da manhã, acontece a palestra “Políticas públicas e redes de cuidado nos territórios” com a participação de Maria Carolina e Simone.

À tarde, a programação terá início com as Tendas do Cuidado, espaço de partilha, acolhimento e vivência das práticas desenvolvidas pelas iniciativas comunitárias participantes. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público, oferecendo experiências como práticas integrativas de cuidado, massagens, escalda-pés, musicalização, entre outras ações voltadas ao bem-estar, à convivência e à valorização dos saberes comunitários.



Adiante, haverá roda de conversa "Vozes do território" promovendo a escuta direta das lideranças comunitárias com mediação da pesquisadora Andressa Gonçalves e participação da Assessora na Diretoria de Cuidados Leandra Oliveira e das iniciativas Instituto Rabiola, representada por Karen Bruna e Crianças Felizes representadas por Karen Bruna e Claudineia.



A programação será encerrada com uma apresentação musical de TioCapone e do projeto Meninos do Rock, iniciativa do Instituto SôUai, desenvolvida na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Criado em 2018, o projeto utiliza a música como ferramenta de formação artística, inclusão social e fortalecimento dos vínculos comunitários de crianças e adolescentes. À frente da iniciativa está o músico, compositor e ativista sociocultural TioCapone, cuja trajetória une o rock à valorização da cultura negra e periférica. A apresentação celebra a potência da arte como prática de cuidado, pertencimento e transformação social.















Iniciativas contempladas

Os projetos contemplados no edital receberam apoio para fortalecer suas ações com encontros, suporte na organização e sistematização dos processos e conhecimentos, além da participação em um ciclo de ações formativas e em um mapeamento territorial da rede municipal de cuidados.



Foram eles:







Creche Tia Carminha (Barreiro): prioriza filhos de mães solo e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade

Meninos do Rock (Venda Nova): inclusão social pela música e cultura

Projeto Crianças Felizes (Pampulha): promove cuidado, saúde e inclusão social para crianças, adolescentes, adultos e idosos

Coletiva Mulheres da Quebrada (Aglomerado da Serra): oferece atendimento psicológico gratuito, individual e coletivo, além de atividades culturais, formação profissional e educação popular, especialmente para mulheres negras e em situação de vulnerabilidade.

Projeto Ully (Morro das Pedras): iniciativa que oferece apoio emocional, orientação, cursos profissionalizantes, oficinas e rodas de conversa para mulheres em situação de vulnerabilidade social

Spa no Terreiro (Santa Inês), voltada especialmente às mulheres negras, valorizando saberes ancestrais e tradições de matriz africana.

Bilongaria CCPJO (Pedreira Prado Lopes): conduzido por mulheres de terreiro, com objetivo de valorizar os saberes ancestrais afro-brasileiros e o uso tradicional de plantas medicinais

Lamparina Centro Cultural (Maria Goretti): espaço comunitário de cultura, cuidado e inclusão social que valoriza os saberes ancestrais afro-brasileiros.

Rabiola – Instituto Cultural (Jardim Felicidade): promove arte, cultura, educação, comunicação popular e cidadania, atendendo mais de 80 famílias com atividades gratuitas para crianças, adolescentes, idosos e educadores

Speak Por Elas (Centro): promove a autonomia e o protagonismo de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do ensino gratuito e online de inglês







Serviço

Seminário Cuidados - territórios, redes e práticas comunitárias de cuidado

Data: 6 de novembro

Horário: 9h às 18h

Local: auditório do Iphan – Rua Januária, 130 - Floresta, Belo Horizonte

Inscrições: neste link

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