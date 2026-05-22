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SUS: lei garante atendimento a crianças e adolescentes em saúde mental

Nova legislação assegura a oferta de ações de prevenção e tratamento e determina que os profissionais envolvidos recebam formação específica e contínua

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AB
Agência Brasil
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Repórter
22/05/2026 17:11

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O atendimento deverá seguir linhas de cuidado adaptadas às necessidades específicas do público
O atendimento deverá seguir linhas de cuidado adaptadas às necessidades específicas do público crédito: Kampus/Magnific

Crianças e adolescentes passam a ter garantido, por lei, o acesso a programas de saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida está prevista na Lei nº 15.413, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União, inclui no ECA dispositivo específico que assegura a oferta de ações de prevenção e tratamento de agravos à saúde mental voltadas ao público infantojuvenil.

O atendimento deverá abranger desde a atenção psicossocial básica e especializada até serviços de urgência, emergência e internação hospitalar.

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O texto também determina que os profissionais envolvidos recebam formação específica e contínua, com foco na identificação de sinais de risco e no acompanhamento adequado dos pacientes.

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Outro ponto da lei é a garantia de acesso gratuito ou subsidiado a recursos terapêuticos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que estejam em tratamento. O atendimento deverá seguir linhas de cuidado adaptadas às necessidades específicas desse público.

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