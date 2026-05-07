Onde buscar ajuda em BH? Conheça as redes de apoio do Maio Laranja

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a chegada de maio, a campanha “Maio Laranja” ganha força em todo o país, reforçando a importância de proteger crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Em Belo Horizonte, uma rede de apoio está disponível para acolher vítimas e receber denúncias. Conhecer os canais corretos é o primeiro passo para garantir segurança e justiça.

A mobilização nacional, oficializada pela Lei nº 14.432/2022, busca conscientizar a sociedade sobre a gravidade do problema e divulgar os meios de denúncia. Para quem está na capital mineira, existem órgãos públicos e serviços especializados preparados para atuar em diferentes frentes, desde o registro da ocorrência até o suporte psicológico e social.

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Canais de denúncia e apoio em BH

Saber a quem recorrer pode fazer toda a diferença. Em casos de emergência ou flagrante, a primeira ação deve ser acionar a polícia. Para outras situações, denúncias e busca por acolhimento, conheça os principais canais em Belo Horizonte:

Polícia Militar (Disque 190) : Em situações de risco imediato ou flagrante, ligue para o 190. O atendimento é 24 horas e deve ser usado para emergências.

Disque 100 (Direitos Humanos) : Principal canal nacional para denúncias de violações de direitos humanos. O serviço é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias. As denúncias também podem ser feitas online, pelo aplicativo "Direitos Humanos Brasil" ou no site oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) : É o órgão da Polícia Civil responsável por investigar os crimes. O local é indicado para registrar boletins de ocorrência e formalizar a denúncia para que uma apuração oficial seja iniciada. Para informações atualizadas sobre endereço e telefone, consulte o site oficial da Polícia Civil de Minas Gerais.

Conselhos Tutelares : São órgãos encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Atuam na aplicação de medidas de proteção e no encaminhamento para a rede de atendimento. Belo Horizonte possui unidades em cada regional administrativa; para encontrar o conselho da sua região, consulte o site da prefeitura ou ligue para o 156.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas): Oferecem apoio psicossocial a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. O serviço inclui acompanhamento psicológico e social para as vítimas, auxiliando no processo de superação do trauma e na reestruturação familiar. Consulte os canais oficiais da prefeitura para localizar a unidade mais próxima. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.