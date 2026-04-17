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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): você conhece os direitos?

A lei mais importante de proteção infantil no Brasil completa 36 anos este ano; entenda os principais pontos do estatuto

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
17/04/2026 10:05

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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): você conhece os direitos?
A legislação do ECA garante a milhões de crianças e adolescentes o direito a um futuro digno e cheio de sorrisos. crédito: Pexels/ Vinicius Silva

Criado há mais de 35 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) segue como a principal legislação de proteção para menores de 18 anos no Brasil. A lei, de julho de 1990, estabeleceu direitos fundamentais e mudou a forma como a sociedade enxerga a infância e a juventude, tratando crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e prioridade absoluta da nação.

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O estatuto foi um marco ao substituir o antigo Código de Menores, que tinha um caráter punitivo e era focado em jovens em situação de vulnerabilidade ou conflito com a lei. Com o ECA, o Brasil alinhou sua legislação a tratados internacionais, passando a adotar a doutrina da proteção integral, que garante o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.

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Direitos fundamentais garantidos pelo ECA

A legislação detalha uma série de garantias que devem ser asseguradas pela família, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público. Entre os principais direitos previstos, destacam-se:

  • Vida e saúde: atendimento pré-natal e perinatal de qualidade para a gestante e o bebê.

  • Liberdade, respeito e dignidade: direito de ir e vir, de opinião, de crença e de brincar.

  • Convivência familiar e comunitária: direito de ser criado e educado no seio de sua família.

  • Educação, cultura, esporte e lazer: acesso à escola pública e gratuita, além de programas culturais e esportivos.

  • Profissionalização e proteção no trabalho: proíbe o trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14.

Pontos importantes e o que mudou

Um dos conceitos centrais do ECA é a "prioridade absoluta". Isso significa que, em qualquer situação, os interesses de crianças e adolescentes devem vir em primeiro lugar. Seja na formulação de políticas públicas, na destinação de recursos ou em decisões judiciais, o bem-estar dos jovens deve ser o principal critério.

Outro ponto fundamental é a distinção entre ato infracional e crime. Quando um menor de 18 anos comete uma conduta descrita como crime na legislação penal, ele não é submetido ao Código Penal, mas sim às regras do ECA. Em vez de penas, são aplicadas medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência até a internação em estabelecimento educacional.

A lei também estabelece a criação dos Conselhos Tutelares em todos os municípios. Esses órgãos são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, atuando em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abandono ou qualquer outra forma de violência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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