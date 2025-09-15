Saúde primária é fundamental na prevenção de problemas mentais

No contexto do Setembro Amarelo, mês que reforça a importância de falar sobre saúde mental, o Brasil ainda encontra sérios problemas nesse quesito. Pesquisa do Instituto Ipsos (Global Health Service Monitor), revelou que 52% dos brasileiros consideram a saúde mental o principal problema de bem-estar no país, um aumento significativo desde os 18% registrados em 2018.



Sem o acompanhamento contínuo da saúde primária, que abrange consultas regulares, exames preventivos e orientação integrada, quadros emocionais como depressão e ansiedade muitas vezes passam despercebidos até se tornarem graves.



Durante a campanha, especialistas reforçam que o cuidado com a saúde primária é essencial para reduzir os riscos de adoecimento emocional. De acordo com o médico Antonio Carlos Júnior, fundador da rede de clínicas médicas Cia do Médico, a atenção primária à saúde atua como a primeira barreira de prevenção, ajudando a evitar que questões físicas evoluam para transtornos mentais.



"O acompanhamento regular com médicos da atenção primária permite identificar precocemente problemas como alterações hormonais, distúrbios do sono, hipertensão e diabetes. Esses fatores, quando não controlados, podem se transformar em gatilhos para quadros de ansiedade e depressão", diz Antonio. "Cuidar da saúde básica é também cuidar da saúde mental”, acrescenta.



O especialista destaca ainda que a negligência com consultas de rotina e exames preventivos gera um efeito dominó. “O corpo adoece, o bem-estar emocional é comprometido e a qualidade de vida do paciente diminui. Por outro lado, a prevenção e o acompanhamento contínuo possibilitam equilíbrio físico e mental, além de oferecer mais segurança ao paciente e sua família”.



Antonio também reforça a necessidade de democratizar o acesso à saúde primária, garantindo que cada vez mais pessoas possam prevenir doenças e manter o equilíbrio entre corpo e mente. “No Setembro Amarelo, falamos muito sobre a importância de pedir ajuda e oferecer apoio emocional. Mas é fundamental lembrar que a saúde mental também depende do cuidado integral com o corpo. A atenção primária deve ser vista como aliada na prevenção do sofrimento psíquico”.



