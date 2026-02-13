Assine
SAÚDE MENTAL

Onde buscar ajuda psicológica e psiquiátrica em Belo Horizonte?

Veja uma lista de serviços públicos e gratuitos de atendimento psicológico e psiquiátrico na capital mineira

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
13/02/2026 10:30 - atualizado em 13/02/2026 10:32

Onde buscar ajuda psicológica e psiquiátrica em Belo Horizonte?
A imagem reflete a angústia e a necessidade de apoio em saúde mental, ressaltando a importância dos serviços gratuitos. crédito: Freepik

Debates sobre saúde mental cresceram na última década e, com isso, é fundamental saber que existe ajuda disponível e acessível. Para quem vive em Belo Horizonte, o poder público e iniciativas voluntárias oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito, que pode auxiliar na prevenção de crises.

Buscar apoio especializado é necessário para lidar com angústia, depressão, ansiedade e outros transtornos. O acesso a esses serviços é o primeiro passo para o tratamento e a recuperação do bem-estar. Em BH, a rede de atendimento público acolhe a população em diferentes níveis de necessidade, desde fases iniciais até casos mais complexos.

Conhecer os canais corretos garante que a pessoa receba a atenção adequada para sua condição. A maioria dos serviços funciona com portas abertas, facilitando o acesso em momentos de urgência.

Onde encontrar apoio gratuito em BH

  • Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs): auxiliam no acolhimento das pessoas em situações de crises e urgências relacionadas à saúde mental e acompanhamento de pessoas em sofrimento mental com quadros graves e persistentes. Existem diferentes tipos de CERSAMs, incluindo os voltados para álcool e outras drogas (CERSAM AD) e para crianças e adolescentes (CERSAMi).

  • Serviços-escola de psicologia: diversas universidades públicas e privadas que possuem cursos de psicologia oferecem atendimento gratuito ou a custo social para a comunidade. Os atendimentos são realizados por estudantes dos últimos períodos, sempre com a supervisão de professores experientes, e é uma ótima opção para psicoterapia continuada. Na capital mineira, instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a PUC Minas, por exemplo, oferecem esse tipo de serviço. Verifique a disponibilidade diretamente com as universidades da sua região.

  • Unidades Básicas de Saúde (UBS): conhecidas como postos de saúde, são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). As equipes das UBS podem fazer o primeiro acolhimento, identificar a necessidade de cuidado em saúde mental e encaminhar o paciente para os serviços especializados da rede, como os próprios CERSAMs ou ambulatórios.

  • Centro de Valorização da Vida (CVV): oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma voluntária, gratuita e sigilosa. O atendimento está disponível 24 horas por dia, todos os dias, por telefone, e-mail ou chat. O contato pode ser feito pelo número 188, com total garantia de anonimato.

É importante destacar que saúde mental é algo sério. Atualmente, o Brasil lidera em número de casos de ansiedade em todo o mundo, atingindo 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses dados revelam que pensar sobre a situação mental dos brasileiros se tornou extremamente necessário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

