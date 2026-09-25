Estresse no dia a dia: saiba quais alimentos funcionam como um calmante natural e transformam o seu humor de forma surpreendente
A química por trás de cada refeição revela segredos que vão muito além da saciedade; veja o que comer para aliviar a pressão das reuniões
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Pode parecer estranho buscar na cozinha um alívio para a cabeça cheia, mas em meio a uma rotina de estresse intenso e reuniões desgastantes, o prato certo pode, sim, fazer a diferença. A chave está em escolher ingredientes que atuam no bem-estar do organismo e no conforto emocional.
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Essa conexão entre alimentação e humor não é apenas uma percepção. Ela tem base na bioquímica do nosso corpo, já que certos nutrientes influenciam diretamente a produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar.
Como a comida pode ajudar a acalmar?
Alimentos ricos em triptofano, como a banana e a aveia, são precursores da serotonina, o neurotransmissor conhecido como "hormônio da felicidade". Já o magnésio, presente em folhas verdes escuras e nozes, ajuda a relaxar os músculos e o sistema nervoso.
Além dos componentes nutricionais, pratos quentes e de fácil digestão podem enviar um sinal de acolhimento ao cérebro, diminuindo a resposta de "luta ou fuga" típica dos momentos de ansiedade. O simples ato de preparar a refeição já pode ser um exercício de atenção plena.
É fundamental esclarecer um ponto: não existe um prato mágico que elimine o estresse de forma imediata. A informação que circula sobre "curas instantâneas" através da alimentação é um mito. O benefício vem da regularidade e de escolhas conscientes.
O objetivo é criar um padrão alimentar que dê suporte ao sistema nervoso. A consistência de uma dieta equilibrada é comprovadamente mais eficaz do que o consumo esporádico de um único ingrediente benéfico.
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A seguir, confira uma seleção de pratos que combinam sabor, praticidade e ingredientes que favorecem a sensação de calma.
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Sopa cremosa de abóbora com gengibre
A textura aveludada e a cor vibrante já trazem conforto visual. A abóbora é rica em betacaroteno e o gengibre possui ação anti-inflamatória, ajudando a equilibrar o corpo. Basta cozinhar a abóbora picada com um pedaço pequeno de gengibre, bater tudo no liquidificador com um pouco da água do cozimento e temperar com sal.
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Mingau de aveia com banana e canela
Um clássico que abraça por dentro. A aveia fornece carboidratos complexos que liberam energia lentamente, evitando picos de glicemia. A banana adiciona triptofano e a canela ajuda a regular o açúcar no sangue. Misture a aveia com leite ou água, cozinhe em fogo baixo e sirva com a banana picada e canela por cima.
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Macarrão integral ao pesto de manjericão e nozes
Uma refeição rápida e eficiente. O manjericão tem propriedades calmantes e as nozes são fonte de magnésio e ômega 3. Prepare o macarrão e, enquanto isso, bata no processador folhas de manjericão fresco, nozes, um dente de alho, azeite e queijo parmesão ralado.
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Omelete com espinafre
Ovos são uma ótima fonte de proteína, que promove saciedade e estabilidade. O espinafre, por sua vez, é um dos vegetais mais ricos em magnésio, mineral essencial para o relaxamento. Refogue rapidamente o espinafre e misture aos ovos batidos antes de levar à frigideira.
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Chá de camomila com biscoitos de mel
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Mais do que uma receita, um ritual. A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes que ajudam a induzir o sono e a tranquilidade. Acompanhar com um biscoito simples de aveia e mel transforma a pausa em um momento de cuidado, sinalizando ao corpo que é hora de desacelerar.