Como a queda de temperatura afeta o seu humor e sua energia?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do inverno e a queda de temperatura típica desta época do ano no Brasil, é comum sentir uma sensação de desânimo e menos energia para as tarefas. Se isso acontece com você, saiba que não está sozinho. A chegada de dias mais frios e com menos luz solar afeta diretamente o nosso corpo e, consequentemente, o humor. Este fenômeno, conhecido popularmente como "tristeza de inverno", tem uma explicação biológica e é mais comum do que se imagina.

A principal causa dessa mudança de estado de ânimo está na menor exposição à luz solar. A luz do sol é fundamental para a produção de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, o sono e o apetite. Com dias mais curtos e nublados, os níveis de serotonina podem diminuir, levando a sentimentos de melancolia e cansaço.

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Ao mesmo tempo, a escuridão estimula a produção de melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono. O excesso de melatonina durante o dia pode causar sonolência e uma sensação persistente de fadiga, o que explica por que sair da cama parece uma tarefa muito mais difícil quando o tempo está frio e cinzento.

Essa combinação de fatores químicos no cérebro também pode aumentar a vontade de consumir carboidratos e doces, como uma tentativa do corpo de obter uma fonte rápida de energia e conforto. No entanto, existem estratégias eficazes para atravessar este período com mais disposição e bem-estar.

Como melhorar o humor nos dias frios

Adotar algumas práticas simples na rotina pode fazer uma grande diferença para combater os efeitos do frio no seu estado de espírito. Veja algumas dicas práticas para aplicar no seu dia a dia:

Aproveite a luz natural: tente passar pelo menos 15 a 30 minutos ao ar livre todos os dias, especialmente pela manhã. Abra as cortinas e janelas de casa para deixar a luz do sol entrar. Mesmo em dias nublados, a claridade externa é mais potente que a iluminação artificial.

Mantenha o corpo em movimento: a prática regular de atividade física é uma das formas mais eficientes de liberar endorfina, um hormônio que promove a sensação de bem-estar. Uma caminhada, corrida ou qualquer exercício que você goste ajuda a elevar o humor.

Cuide da alimentação: dê preferência a alimentos que ajudam na produção de serotonina, como banana, abacate, nozes e sementes. Manter uma dieta equilibrada evita os picos de açúcar no sangue que podem intensificar o cansaço e a irritabilidade.

Regule o seu sono: procure manter horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Um sono de qualidade é essencial para a regulação hormonal e para garantir que você tenha mais energia durante o dia.

Conecte-se com pessoas: o frio muitas vezes nos leva ao isolamento, mas manter o contato social é fundamental. Combine um café com amigos, converse com familiares ou participe de atividades em grupo para fortalecer os laços e afastar a melancolia.

É importante observar a intensidade e a duração desses sentimentos. Se o desânimo for persistente e impactar significativamente sua vida, pode ser um sinal de Transtorno Afetivo Sazonal (TAS). Nesses casos, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental é fundamental para um diagnóstico e tratamento adequados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.