O tempo nublado ou chuvoso afeta seu humor? Entenda a depressão sazonal

Os dias cinzentos e as chuvas constantes que marcam o tempo em várias cidades em certas épocas do ano não afetam apenas a rotina, mas também o humor de muita gente, sendo muito comum no norte global. A sensação de cansaço, desânimo e uma certa melancolia pode ser um sinal de que a falta de luz solar está impactando sua saúde mental.

Esse fenômeno tem nome: Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), popularmente conhecido como depressão que ocorre em uma época específica do ano, geralmente durante o outono e o inverno, ou em períodos prolongados de tempo nublado, quando os dias são mais curtos e a exposição ao sol diminui.

A redução da luz solar pode desregular o relógio biológico e afetar os níveis de serotonina, um neurotransmissor ligado à regulação do humor. Ao mesmo tempo, o corpo pode produzir mais melatonina, o hormônio do sono, o que causa sonolência e falta de energia durante o dia. Diferente de uma tristeza passageira, a depressão sazonal apresenta sintomas recorrentes que interferem no dia a dia.

Como identificar os principais sintomas?

Os sinais do Transtorno Afetivo Sazonal podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns são mais comuns e merecem atenção. Eles costumam aparecer de forma gradual à medida que os dias ficam com menos luz natural. Fique atento se você notar:

Cansaço extremo: sentir-se esgotado e com dificuldade para realizar tarefas simples.

Sonolência excessiva: vontade de dormir mais do que o habitual, mesmo após uma noite de sono.

Tristeza e desânimo: um sentimento persistente de melancolia e falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas.

Alterações no apetite: um desejo maior por carboidratos e doces, o que pode levar ao ganho de peso.

Dificuldade de concentração: problemas para focar no trabalho, nos estudos ou em conversas.

Irritabilidade: sentir-se mais impaciente ou com humor instável sem um motivo aparente.

O que fazer para aliviar o problema?

Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença para combater os efeitos do tempo nublado no humor. Adotar estratégias simples ajuda o corpo e a mente a se adaptarem melhor a períodos com menos sol.

Aproveite a luz natural: mesmo em dias nublados, tente passar algum tempo ao ar livre, principalmente pela manhã. Abra as cortinas e janelas de casa para deixar a claridade entrar.

Mantenha uma rotina: procure dormir e acordar sempre nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o relógio biológico.

Pratique exercícios físicos: a atividade física libera endorfina, que melhora o humor. Uma caminhada de 30 minutos já traz benefícios.

Cuide da alimentação: evite o excesso de açúcar e carboidratos simples. Dê preferência a alimentos ricos em vitaminas e nutrientes, como frutas, verduras e grãos integrais.

Busque ajuda profissional: se os sintomas forem intensos e persistentes, é fundamental procurar um médico ou psicólogo para um diagnóstico correto. Além de terapia e, em alguns casos, medicação, tratamentos como a fototerapia (terapia de luz) podem ser recomendados por um especialista.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria