Como as fases da Lua podem influenciar seu humor, sono e até seu cabelo

A crença de que as fases da Lua afetam nosso humor, sono e até a aparência dos cabelos atravessa gerações. Embora a ciência ainda discuta o alcance dessa conexão, a sabedoria popular e a astrologia oferecem interpretações claras sobre como cada etapa do ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias, pode influenciar o dia a dia na Terra.

Essa percepção não é nova e está ligada à observação da natureza, como o efeito da Lua sobre as marés. A partir daí, a ideia de que essa força gravitacional também agiria sobre os seres vivos, compostos majoritariamente por água, ganhou força. No entanto, a comunidade científica ressalta que o efeito gravitacional lunar em um corpo humano é mínimo se comparado à sua influência nos oceanos, tornando a analogia um ponto de debate.

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Lua nova: o recomeço

Esta fase marca o início de um novo ciclo. É vista como um momento de introspecção, ideal para planejar e semear novas intenções. A energia tende a ser mais baixa, pedindo recolhimento e reflexão sobre metas e desejos. Para os cabelos, cortar os fios na Lua Nova é associado a um estímulo para o crescimento forte e acelerado.

Lua crescente: a expansão

Com a luminosidade aumentando no céu, a energia também cresce. A Lua Crescente é a fase do desenvolvimento, de colocar em prática os planos traçados na Lua Nova. É um período favorável para iniciar projetos, tomar decisões e impulsionar o que estava estagnado. O corte de cabelo nesta fase é indicado para quem busca mais volume e força.

Lua cheia: o ápice

Momento de máxima energia e luminosidade. A Lua Cheia é associada ao auge emocional, intensificando sentimentos e intuições. É uma fase de colheita, quando os resultados do que foi plantado começam a aparecer. Muitas pessoas relatam maior agitação e dificuldade para dormir, fenômeno que alguns estudos relacionam a alterações no sono profundo, enquanto outros sugerem ser uma consequência da maior iluminação noturna. Nos cabelos, o corte na Lua Cheia promete mais brilho e fios mais encorpados.

Lua minguante: o encerramento

A fase final do ciclo lunar convida ao desapego e à finalização. A Lua Minguante é o período ideal para concluir tarefas pendentes, refletir sobre o que não serve mais e se preparar para um novo começo. A energia é de limpeza e organização. Para quem deseja que o cabelo cresça mais devagar e com menos volume, cortar os fios nesta fase é a recomendação popular.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.