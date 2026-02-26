Risada é remédio: os benefícios do bom humor para a saúde mental

A imagem de comediantes em programas de humor evoca uma reação quase imediata: o riso. O trabalho desses artistas, no entanto, vai muito além do entretenimento, nos lembrando de uma ferramenta poderosa e gratuita para o bem-estar: o bom humor. Uma boa gargalhada pode ser um verdadeiro alívio para as tensões do dia a dia, e seus benefícios para a saúde mental têm sido comprovados por diversos estudos científicos.

Quando rimos, o cérebro libera um coquetel de neurotransmissores benéficos, como endorfinas, dopamina e serotonina, conhecidos por promoverem a sensação de prazer e relaxamento. As endorfinas, em particular, atuam como analgésicos naturais.

Ao mesmo tempo, o riso ajuda a reduzir os níveis de cortisol, hormônio diretamente ligado ao estresse. Esse processo bioquímico explica por que nos sentimos mais leves e tranquilos após uma boa gargalhada.

O impacto do humor na rotina

Os efeitos positivos do humor se estendem para várias áreas da vida. Manter uma perspectiva mais leve diante dos desafios pode fortalecer a resiliência emocional, ou seja, a capacidade de superar adversidades. O riso também é um forte conector social. Compartilhar momentos engraçados com amigos e familiares fortalece laços e combate o sentimento de isolamento, um fator de risco para transtornos como a depressão.

Incorporar mais humor na rotina não exige grandes esforços. Pode ser algo simples como assistir a um filme de comédia, acompanhar o trabalho de um humorista nas redes sociais ou simplesmente se permitir rir das pequenas ironias do cotidiano. Procurar o lado cômico das situações ajuda a quebrar padrões de pensamento negativo e a mudar a perspectiva sobre os problemas.

Adotar o bom humor como um hábito funciona como uma camada de proteção para a saúde mental. Ele não resolve todos os problemas, mas oferece uma maneira mais saudável de lidar com eles. A risada melhora a circulação sanguínea, relaxa os músculos e pode até mesmo fortalecer o sistema imunológico. É um mecanismo de defesa natural que nos ajuda a navegar pela vida de forma mais equilibrada e positiva.

