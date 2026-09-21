Por que jogar água ou usar spray piora ataque de abelhas; entenda o erro

Ataques recentes de abelhas em cidades de Minas Gerais acenderam um alerta do Corpo de Bombeiros sobre reações instintivas que podem agravar o perigo. Tentar dispersar um enxame com jatos de água, inseticidas ou outros produtos químicos é um erro comum que, em vez de afastar, torna os insetos ainda mais agressivos e amplia a dimensão do ataque.

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Essa reação equivocada, embora pareça lógica, ignora o comportamento de defesa coletiva das abelhas. Ao se sentirem ameaçadas, elas liberam feromônios de ataque, uma espécie de sinal químico que convoca outras integrantes da colmeia para defender o grupo. "A água e os sprays não eliminam as abelhas e ainda as deixam mais agitadas. Como o feromônio de alerta é liberado a cada nova ferroada ou sempre que uma abelha é esmagada, a agitação causada pela água ou pelos produtos químicos tende a gerar mais ataques dos insetos, intensificando a resposta defensiva do enxame.

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Por que jogar água ou spray em abelhas é um erro?

Jogar água, inseticida ou qualquer spray em um enxame agrava o ataque porque esses elementos não eliminam as abelhas, mas as deixam agitadas. O líquido espalha os feromônios de alerta liberados pelos insetos, sinalizando uma ameaça para o restante da colmeia e intensificando a defesa coletiva.

Em vez de resolver, a atitude transforma um comportamento de defesa localizado em um ataque generalizado e mais perigoso. Os bombeiros explicam que o instinto primário das abelhas é proteger a rainha e a colmeia, e qualquer intervenção externa agressiva é interpretada como uma ameaça letal.

O que fazer ao encontrar um enxame de abelhas?

A orientação principal do Corpo de Bombeiros é evitar qualquer tipo de confronto. Ações preventivas e calmas são a maneira mais segura de lidar com a situação. Confira o passo a passo recomendado:

Afaste-se do local lentamente e sem fazer movimentos bruscos. Correr pode ser interpretado como uma ameaça e atrair os insetos.

Não grite ou faça barulhos altos, pois isso pode agitar ainda mais o enxame.

Procure abrigo imediato em um local fechado, como um carro com os vidros levantados, uma casa ou um estabelecimento comercial.

Se estiver em área aberta, proteja o rosto e o pescoço com as mãos ou com uma peça de roupa, pois são as áreas mais vulneráveis.

Ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193 , ou para a Defesa Civil, e informe a localização exata do enxame para que uma equipe especializada faça a remoção segura.

Isole a área e alerte outras pessoas para que mantenham distância até a chegada do socorro.

O que nunca fazer durante um ataque de abelhas

Algumas ações podem piorar drasticamente um encontro com um enxame. É fundamental saber o que evitar para garantir a sua segurança e a de outras pessoas ao redor. A lista de proibições inclui:

Tentar espantar os insetos com as mãos, toalhas, galhos ou qualquer outro objeto.

Jogar pedras, paus ou qualquer item na direção da colmeia ou do enxame.

Utilizar fogo, fumaça ou produtos químicos, como inseticidas e sprays, que aumentam a agressividade das abelhas.

Fui picado por uma abelha, e agora?

Caso uma ou mais picadas ocorram, algumas medidas devem ser tomadas imediatamente. Pessoas alérgicas a picadas de insetos precisam de atenção redobrada, pois podem desenvolver reações graves, como um choque anafilático.