Viu uma cena violenta na web? Saiba como proteger sua saúde mental

A exposição a vídeos de violência explícita pode ser uma experiência traumática. Deparar-se com uma cena chocante nas redes sociais, sem qualquer aviso, é cada vez mais comum e pode deixar marcas profundas na saúde mental.

O que acontece no cérebro ao ver violência online?

Assistir a cenas violentas pode ativar a mesma resposta de "luta ou fuga" que o corpo teria em uma situação de perigo real. O cérebro libera hormônios de estresse, como o cortisol, e a exposição repetida a essas imagens pode levar a sintomas de ansiedade, insônia e estresse pós-traumático.

Essa reação involuntária acontece porque o cérebro tem dificuldade em distinguir uma ameaça vista na tela de uma ameaça real. O impacto psicológico pode incluir pensamentos intrusivos, medo intenso e uma sensação de insegurança que persiste mesmo depois de fechar o aplicativo. Jovens e adolescentes podem ser particularmente vulneráveis a esses efeitos, devido ao estágio de desenvolvimento cerebral.

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Como reagir imediatamente a um conteúdo chocante?

O primeiro passo é interromper a visualização assim que perceber do que se trata. Feche a aba ou role o feed imediatamente. Resistir à curiosidade é fundamental para minimizar o dano. Em seguida, afaste-se do celular ou computador por alguns minutos e concentre-se em sua respiração para ajudar o sistema nervoso a se acalmar.

Evite compartilhar o conteúdo, mesmo que seja para alertar outras pessoas. A replicação de imagens violentas aumenta o alcance do material e pode traumatizar outros usuários. Em vez disso, denuncie a postagem usando as ferramentas da própria plataforma para que ela seja removida o mais rápido possível.

O que fazer para proteger seu bem-estar digital

Use os filtros de conteúdo: a maioria das redes sociais permite bloquear ou restringir palavras-chave e contas. Utilize essa função para evitar temas sensíveis.

Silencie contas e perfis: se perceber que uma conta costuma postar conteúdo gráfico, silencie ou bloqueie o perfil sem hesitar.

Desative a reprodução automática de vídeos: essa configuração, disponível na maioria das plataformas, impede que vídeos comecem a tocar sozinhos no seu feed, dando a você o controle sobre o que assistir.

Converse com alguém de confiança: falar sobre o que você viu e sentiu com amigos ou familiares pode ajudar a processar a experiência e aliviar a angústia.

Limite o tempo de tela: reduzir o tempo gasto nas redes sociais naturalmente diminui a exposição a conteúdos indesejados.

Busque ajuda profissional: se os sentimentos de ansiedade, medo ou tristeza persistirem, não hesite em procurar um psicólogo ou terapeuta. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria