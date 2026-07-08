Como as redes sociais impactam a saúde mental dos adolescentes no Brasil
Da busca por validação à exposição ao cyberbullying, entenda a relação complexa entre o uso excessivo de telas e os níveis preocupantes de tristeza frequente entre jovens
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Três em cada dez estudantes de 13 a 17 anos, cerca de 30% dos jovens, relatam sentir-se tristes sempre ou na maior parte do tempo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE. Este é um cenário que tem levado especialistas a investigar a relação entre o uso intensivo de redes sociais e a saúde mental dos jovens, além da complexa dinâmica do ambiente digital.
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A relação entre a navegação em plataformas como Instagram, TikTok e X (antigo Twitter) e a saúde mental se tornou um dos principais desafios para famílias e educadores. A exposição contínua a conteúdos selecionados e a busca incessante por validação online são fatores que moldam a percepção dos jovens sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor.
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Como as redes sociais afetam a saúde mental?
As redes sociais impactam a saúde mental ao criar um ambiente de comparação constante, pressão social e busca por validação. A exposição a vidas aparentemente perfeitas, a necessidade de engajamento e o risco de cyberbullying podem desencadear ou agravar quadros de ansiedade e tristeza.
O impacto negativo ocorre por meio de diferentes mecanismos que atuam de forma silenciosa no dia a dia. Entender esses pontos é fundamental para identificar os riscos. Os principais são:
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Comparação social constante: o fluxo de postagens com viagens, corpos e estilos de vida idealizados gera um sentimento de inadequação e a impressão de que a própria vida é menos interessante.
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Economia da atenção: a dinâmica de likes, comentários e compartilhamentos transforma a autoestima em algo que depende da aprovação de outras pessoas, criando um ciclo de ansiedade.
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Cyberbullying e discurso de ódio: o ambiente virtual pode ser um espaço para ataques, humilhações e perseguições que afetam profundamente o bem-estar emocional dos adolescentes, que estão em uma fase de grande vulnerabilidade.
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Qualidade do sono: o uso de telas antes de dormir interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Noites mal dormidas têm um impacto direto no humor e na capacidade de lidar com o estresse.
Quais são os principais sinais de alerta?
Pais e responsáveis devem ficar atentos a mudanças no comportamento dos adolescentes, que podem indicar um sofrimento relacionado ao uso das redes. A identificação precoce desses sinais pode criar um cenário de ajuda e suporte. Fique atento se o jovem apresentar:
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Isolamento de amigos e da família.
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Irritabilidade excessiva ou alterações de humor frequentes.
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Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas.
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Alterações significativas no apetite ou nos padrões de sono.
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Queda no rendimento escolar sem motivo aparente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria