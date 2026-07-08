Como as redes sociais impactam a saúde mental dos adolescentes no Brasil

Três em cada dez estudantes de 13 a 17 anos, cerca de 30% dos jovens, relatam sentir-se tristes sempre ou na maior parte do tempo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE. Este é um cenário que tem levado especialistas a investigar a relação entre o uso intensivo de redes sociais e a saúde mental dos jovens, além da complexa dinâmica do ambiente digital.

A relação entre a navegação em plataformas como Instagram, TikTok e X (antigo Twitter) e a saúde mental se tornou um dos principais desafios para famílias e educadores. A exposição contínua a conteúdos selecionados e a busca incessante por validação online são fatores que moldam a percepção dos jovens sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor.

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Como as redes sociais afetam a saúde mental?

As redes sociais impactam a saúde mental ao criar um ambiente de comparação constante, pressão social e busca por validação. A exposição a vidas aparentemente perfeitas, a necessidade de engajamento e o risco de cyberbullying podem desencadear ou agravar quadros de ansiedade e tristeza.

O impacto negativo ocorre por meio de diferentes mecanismos que atuam de forma silenciosa no dia a dia. Entender esses pontos é fundamental para identificar os riscos. Os principais são:

Comparação social constante: o fluxo de postagens com viagens, corpos e estilos de vida idealizados gera um sentimento de inadequação e a impressão de que a própria vida é menos interessante.

Economia da atenção: a dinâmica de likes, comentários e compartilhamentos transforma a autoestima em algo que depende da aprovação de outras pessoas, criando um ciclo de ansiedade.

Cyberbullying e discurso de ódio: o ambiente virtual pode ser um espaço para ataques, humilhações e perseguições que afetam profundamente o bem-estar emocional dos adolescentes, que estão em uma fase de grande vulnerabilidade.

Qualidade do sono: o uso de telas antes de dormir interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Noites mal dormidas têm um impacto direto no humor e na capacidade de lidar com o estresse.

Quais são os principais sinais de alerta?

Pais e responsáveis devem ficar atentos a mudanças no comportamento dos adolescentes, que podem indicar um sofrimento relacionado ao uso das redes. A identificação precoce desses sinais pode criar um cenário de ajuda e suporte. Fique atento se o jovem apresentar:

Isolamento de amigos e da família. Irritabilidade excessiva ou alterações de humor frequentes. Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Alterações significativas no apetite ou nos padrões de sono. Queda no rendimento escolar sem motivo aparente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria