Meu filho viu um vídeo chocante na web, e agora? Veja como agir

A exposição de crianças a conteúdos criminosos e traumáticos na internet reacende uma preocupação constante entre pais e responsáveis: como agir quando os filhos se deparam com esse tipo de material online? Com o acesso a celulares e tablets cada vez mais cedo, o desafio é abordar o assunto com cuidado, sem ampliar o medo ou causar ainda mais sofrimento.

A primeira reação dos adultos diante dessa situação é decisiva. Manter a calma e evitar transformar o episódio em motivo de punição é o primeiro passo para preservar a confiança da criança. A forma como pais e responsáveis conduzem essa conversa influencia diretamente se ela se sentirá segura para relatar novas experiências, dúvidas ou desconfortos no futuro.

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Como agir imediatamente

Se seu filho já assistiu a um conteúdo perturbador, o acolhimento deve ser a prioridade. Crie um ambiente seguro para a conversa, ouça o que ele tem a dizer sem julgamentos e pergunte como ele se sentiu ao ver as imagens. Evite demonstrar desespero ou raiva, pois isso pode fazer com que ele se feche.

Em seguida, valide os sentimentos dele. É importante que o pequeno entenda que sentir medo, confusão ou tristeza é uma reação normal diante de algo ruim. Frases como “eu entendo que você se sentiu assustado” ajudam a mostrar empatia e a fortalecer o vínculo entre vocês.

Explique, de forma simples e adequada à idade, por que o conteúdo é criminoso e impróprio, sem dar detalhes gráficos. O foco é reforçar que a culpa não é dele e que ele está seguro. Caso encontre o vídeo no dispositivo da criança, não apague imediatamente, pois ele pode servir como prova para uma investigação policial. Observe também o comportamento da criança nos dias seguintes; mudanças no sono ou no humor podem indicar a necessidade de apoio psicológico especializado.

Onde denunciar

Ao se deparar com esse tipo de conteúdo, é crucial denunciar aos canais corretos e jamais compartilhar. A denúncia é anônima e ajuda a tirar o material de circulação e a investigar os responsáveis.

Disque 100 (Disque Direitos Humanos): Recebe denúncias de violações de direitos humanos, incluindo crimes na internet.

Safernet Brasil: Organização especializada em segurança online que possui uma central de denúncias em seu site (new.safernet.org.br).

Polícia Civil: Procure a delegacia mais próxima ou a delegacia especializada em crimes cibernéticos do seu estado.

Prevenção e diálogo contínuo

Estabelecer regras claras sobre o uso de telas é fundamental. Defina horários e quais aplicativos ou sites podem ser acessados. Acompanhar de perto o que os filhos consomem ajuda a evitar surpresas e a entender seus interesses e as dinâmicas dos ambientes virtuais que frequentam.

Ferramentas de controle parental podem ser aliadas importantes. Elas ajudam a filtrar conteúdos e a monitorar o tempo de uso dos dispositivos, mas não substituem a orientação e a conversa. A tecnologia funciona como um suporte, mas a educação digital é responsabilidade dos pais.

O mais importante é manter um canal de diálogo aberto. A criança precisa sentir que pode procurar os pais para contar qualquer coisa, inclusive se viu algo que a assustou, sem medo de ser castigada. A supervisão constante e a conversa franca são as melhores ferramentas para proteger os pequenos no ambiente digital.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.