Pôr algo na boca de quem tem convulsão? Nunca faça isso

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Saber como agir nos primeiros minutos após uma emergência pode fazer a diferença entre a recuperação e o agravamento do quadro da vítima. Os chamados primeiros socorros consistem em intervenções rápidas realizadas logo após uma lesão ou mal súbito, com o objetivo de preservar a vida, evitar complicações e reduzir o risco de sequelas até a chegada do atendimento especializado.

Esses cuidados podem ser prestados por profissionais capacitados, por pessoas que tenham conhecimento básico sobre o tema e, em algumas situações, até pela própria vítima. O atendimento especializado deve ser acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192, ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, no 193, conforme o tipo de ocorrência.

"Os primeiros minutos são decisivos para atender pessoas em diversas condições de risco, como parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas e hemorragias graves, que podem levar à morte em poucos minutos se não forem tratadas rapidamente. A atuação precoce aumenta significativamente as chances de sobrevivência e reduz o risco de sequelas permanentes", explica Rosana Costa do Amaral, coordenadora didática do Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim) da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG).

Segundo Mauro Carneiro de Freitas, professor e coordenador do Internato de Urgência da FCM-MG, prestar os primeiros socorros começa pela avaliação correta da situação.

"As competências em primeiros socorros incluem reconhecer, avaliar e priorizar a necessidade de atendimento; prestar os cuidados utilizando conhecimentos, habilidades e comportamentos adequados; além de reconhecer as próprias limitações e buscar ajuda especializada quando necessário", afirma.

A seguir, os especialistas esclarecem como agir diante das principais situações de emergência.

Como agir em casos de queimaduras, sangramentos e fraturas?

Queimaduras térmicas

A primeira medida é interromper o contato da vítima com a fonte da queimadura. Em seguida, a região afetada deve ser resfriada com água corrente limpa por cerca de 20 minutos. Caso não haja água disponível, queimaduras superficiais com a pele íntegra podem ser resfriadas com gelo envolto em um pano. Depois, a lesão deve ser coberta com um pano limpo ou curativo estéril.

Os especialistas alertam que não se deve aplicar creme dental, manteiga, café, gelo diretamente sobre a pele ou pomadas sem orientação médica.

Sangramento intenso

O recomendado é realizar compressão direta sobre o local utilizando um curativo limpo e seco. Em casos de hemorragias graves nos membros, pode ser necessária a compressão específica, registrando o horário em que foi realizada.

Suspeita de fratura

A orientação é evitar movimentar o membro lesionado e, quando possível, imobilizá-lo na posição em que foi encontrado até a chegada do socorro. Se houver suspeita de lesão na coluna, qualquer movimentação desnecessária deve ser evitada.

Entorses e distensões

Nesses casos, o gelo deve ser aplicado envolto em um pano úmido por até 30 minutos. O contato direto do gelo com a pele e aplicações prolongadas devem ser evitados.

O que fazer quando uma pessoa estiver engasgada?

O atendimento varia conforme a idade da vítima.

Adultos e crianças acima de 1 ano

Se a pessoa consegue tossir e falar, o ideal é incentivá-la a continuar tossindo e manter a calma.

Quando a vítima não consegue falar, tossir ou respirar, trata-se de uma obstrução grave das vias aéreas. Nessa situação, é preciso acionar imediatamente o SAMU (192), realizar cinco golpes entre as escápulas e cinco compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich.

Lactentes (menores de 1 ano)

A recomendação é realizar cinco golpes nas costas, entre as escápulas, seguidos de cinco compressões torácicas. As manobras devem ser repetidas alternadamente até a desobstrução das vias aéreas.

Como agir em casos de convulsão, choque elétrico e picadas de animais peçonhentos?

Convulsão

Durante a crise, o mais importante é proteger a cabeça da vítima e afastar objetos que possam provocar lesões. Não se deve conter os movimentos nem colocar objetos ou os dedos dentro da boca.

Também é recomendado afrouxar roupas apertadas, manter o ambiente seguro e, sempre que possível, posicionar a cabeça da pessoa de lado. Após o fim da convulsão, é preciso avaliar a respiração, colocá-la em posição lateral de segurança, quando indicado, e acionar o serviço de emergência.

Choque elétrico

Jamais toque diretamente na vítima enquanto ela ainda estiver em contato com a fonte de energia elétrica. O primeiro passo é interromper a corrente elétrica, quando isso puder ser feito com segurança, e chamar imediatamente o serviço de emergência.

Picadas de animais peçonhentos

A vítima deve permanecer calma, lavar o local apenas com água e sabão e procurar atendimento médico o mais rápido possível. Não é recomendado cortar a região da picada, sugar o veneno ou aplicar substâncias caseiras.

Erros mais comuns nos primeiros socorros

Na tentativa de ajudar, algumas atitudes podem agravar o estado da vítima. Entre os erros mais frequentes estão:

movimentar a vítima sem necessidade, especialmente quando há suspeita de trauma

oferecer alimentos, bebidas ou medicamentos

retirar objetos encravados no corpo

remover repetidamente os curativos para verificar se o sangramento parou

colocar qualquer objeto na boca durante uma convulsão

aplicar substâncias caseiras sobre queimaduras

realizar procedimentos para os quais a pessoa não possui treinamento

Os especialistas reforçam ainda que ninguém deve colocar a própria segurança em risco. Antes de iniciar qualquer atendimento, é fundamental verificar se o local é seguro para o socorrista, para a vítima e para outras pessoas.

Quando procurar atendimento médico imediatamente?

O atendimento de urgência deve ser acionado sempre que a vítima apresentar:

inconsciência

dificuldade para respirar

dor intensa no peito

parada cardiorrespiratória

hemorragia intensa

convulsão prolongada ou repetida

suspeita de traumatismo craniano ou lesão na coluna

queimaduras extensas ou que atinjam face, mãos, pés ou vias aéreas

fraturas expostas

choque elétrico

afogamento

sinais de acidente vascular cerebral, como fraqueza súbita, dificuldade para falar ou assimetria facial

Rosana Costa do Amaral destaca que conhecer medidas básicas pode salvar vidas. "Conhecer os princípios básicos dos primeiros socorros permite reconhecer rapidamente situações de risco, acionar precocemente o serviço de emergência e iniciar medidas simples que podem salvar vidas. A atuação adequada reduz complicações, melhora o prognóstico da vítima e fortalece a chamada cadeia de sobrevivência, conceito amplamente recomendado pela American Heart Association."

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As orientações seguem as recomendações mais recentes da American Heart Association (AHA) para Suporte Básico de Vida (BLS) e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), além das diretrizes do Advanced Trauma Life Support (ATLS), do American College of Surgeons, e de outras recomendações internacionais voltadas ao atendimento inicial de vítimas de trauma e emergências clínicas.