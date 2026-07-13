Especialista explica o que um exame metabolômico pode revelar sobre a saúde

Por que será que duas pessoas que têm hábitos parecidos não têm o mesmo resultado, por exemplo, em um processo de emagrecimento ou ganho de massa muscular? Ou ainda, por que, muitas vezes, exames convencionais parecem normais e a pessoa continua reportando que algo não vai bem?

A resposta pode estar nas informações que podem ser obtidas a partir do metabolismo de cada indivíduo e que hoje já podem ser analisadas por meio de um exame chamado metabolômico.

Segundo Raphael Pelegrino, fundador e CEO da Ciera Genomics, biotech brasileira especializada em ciências ômicas aplicadas à medicina e à nutrição de precisão, a tecnologia permite observar sinais biológicos que ajudam a compreender como o corpo está funcionando naquele momento.

"Costumamos dizer que a metabolômica funciona como uma fotografia detalhada do organismo. Ela mostra como o metabolismo está respondendo à alimentação, à rotina, ao estresse e a diversos outros fatores que influenciam a saúde", explica a nutricionista Annete Marum.

O que é exame metabolômico

De forma simples, o exame analisa centenas de moléculas produzidas naturalmente pelo corpo durante metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Po exemplo, a transformação dos nutrientes dos alimentos em energia para funções vitais (como respirar, pensar e bombear sangue) e para construir e reparar tecidos, como músculos e osso.

Um exame metabolômico fornece informações relacionadas ao funcionamento do metabolismo, como deficiências nutricionais, processos inflamatórios, resposta do organismo a alimentação, fatores associados à dificuldade de emagrecimento, alterações metabólicas relacionadas a condições como obesidade e diabetes.

O exame ainda aponta tendências ou predisposição ao desenvolvimento de doenças que podem ser acompanhadas antes mesmo do surgimento de sintomas. "Nem sempre o objetivo é identificar uma doença. Muitas vezes buscamos compreender desequilíbrios e oportunidades de intervenção que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida", explica Annete.

Mesma dieta, respostas diferentes do corpo

Por que isso acontece?Essa é uma das perguntas que a metabolômica ajuda a responder. Embora duas pessoas possam seguir hábitos semelhantes, o organismo de cada uma reage de maneira diferente.

Questões genéticas, ambientais, nutricionais e metabólicas influenciam diretamente essa resposta. “Ao compreender essas diferenças, profissionais de saúde conseguem desenvolver estratégias mais personalizadas”, comenta a nutricinista.

Ainda segundo a profissional, ao entender melhor o funcionamento do próprio organismo, é possível ter objetivos de saúde mais palpáveis, longe de frustrações. Isso porque a metabolômica faz parte do universo da medicina de precisão, abordagem que busca compreender as características individuais de cada pessoa para direcionar decisões mais assertivas.

Os dados de exames metabolômicos podem ser integrados a outras análises, como genômica e de microbioma, ampliando a compreensão sobre fatores que impactam a saúde."As diferentes camadas de informação permitem uma visão mais completa e individualizada do paciente. Isso contribui para estratégias de prevenção e acompanhamento cada vez mais precisas."

Como esses exames funcionam na prática

Muitos dos exames utilizados na medicina de precisão são realizados por meio de amostras biológicas como sangue, urina, saliva e fezes. E com base nessas coletas, são analisados diferentes aspectos do organismo, desde o metabolismo, alimentação até fatores genéticos e características do microbioma.

As informações ajudam profissionais de saúde a entenderem melhor o funcionamento do corpo de forma individualizada, o que permite identificar fatores que podem influenciar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do paciente.

Em alguns casos, essas análises também auxiliam no acompanhamento de condições já existentes, como diabetes, e na definição de estratégias mais personalizadas de cuidado.

Segundo Annete, o avanço dessas tecnologias ajuda no acesso a informações que antes estavam restritas ao ambiente de pesquisa. Hoje, parte desses exames já pode ser solicitada por médicos e nutricionistas, e alguns também estão disponíveis diretamente ao consumidor.

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No entanto, a especialista destaca que a interpretação dos resultados deve ser feita com acompanhamento profissional para que as informações sejam avaliadas dentro do contexto e das necessidades de cada pessoa.