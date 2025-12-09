Assine
overlay
Início Saúde
COMPORTAMENTO

4 hábitos para emagrecer e não engordar de novo de forma natural

Mudanças simples sustentam resultados reais a longo prazo

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
09/12/2025 09:20

compartilhe

SIGA
x
4 hábitos para emagrecer e não engordar de novo de forma natural
4 hábitos para emagrecer e não engordar de novo de forma natural crédito: Tupi

Emagrecer é difícil, mas manter o peso é o maior desafio. A maioria das pessoas volta a engordar em poucos anos porque muda só a dieta, e não o comportamento, criando o famoso efeito sanfona.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para sair desse ciclo, a ciência mostra que pequenas mudanças de hábito são muito mais eficazes do que restrições radicais.

Por que os hábitos para emagrecer e não engordar de novo são tão difíceis

O cérebro não reage apenas à fome física. Muitas vezes, a vontade de comer vem do estresse, da ansiedade ou da busca por prazer imediato.

Leia Mais

Quando isso acontece, a pessoa come sem perceber, associa comida a emoção e perde o controle das quantidades, mesmo sem estar realmente com fome.

Como diferenciar fome real de vontade emocional

A fome física aparece aos poucos, com sinais como estômago roncando e queda de energia. Já a fome emocional surge de repente, normalmente ligada a um alimento específico.

Um bom indicador é a escala de fome e saciedade de 1 a 10. Valores acima de 6 costumam indicar vontade emocional, não necessidade do corpo.

4 hábitos para emagrecer e não engordar de novo de forma natural
O segredo está na constância e não em soluções rápidas. – Créditos: depositphotos.com / nito103

Como o ambiente influencia os hábitos para emagrecer e não engordar de novo

O que está ao alcance dos olhos influencia diretamente o que será consumido. Alimentos ultraprocessados visíveis aumentam as chances de exagerar.

Já frutas, marmitas prontas e opções leves disponíveis facilitam decisões melhores sem exigir força de vontade o tempo todo.

Pequenas atitudes que mudam o comportamento alimentar

Antes de mudar grandes planos, é preciso ajustar detalhes do dia a dia que parecem simples, mas têm grande impacto no resultado.

Entre as atitudes mais eficazes estão:

  • Comer um lanche leve antes de sair de casa
  • Evitar comprar alimentos por impulso
  • Organizar a geladeira com opções saudáveis à frente
  • Observar se a fome é física ou emocional
  • Pedir apoio de quem mora junto

Mudar hábitos para emagrecer de forma duradoura é o foco deste vídeo do canal Olá, Ciência!, que conta com mais de 2,47 milhões de inscritos. O conteúdo já ultrapassou 375 mil visualizações e apresenta 4 hábitos essenciais para perder peso e evitar o efeito sanfona. No vídeo abaixo, cada prática é explicada de forma simples e aplicável ao dia a dia:

A base do prato que ajuda a manter o peso

Composição Função no corpo
50% vegetais Aumentam saciedade e controlam a glicose
25% proteínas Reduzem a fome ao longo do dia
25% carboidratos Fornecem energia sem excessos
Ordem dos alimentos Vegetais primeiro evitam picos de açúcar

Seguir esses hábitos é o que permite emagrecer com consistência e manter os resultados ao longo dos anos.

Todos esses comportamentos mostram que uma mudança definitiva acontece no cérebro antes de acontecer no corpo.

Continue acompanhando nossos conteúdos para mais orientações práticas sobre saúde e comportamento.

Tópicos relacionados:

controle-alimentar emagrecimento-definitivo habitos-para-emagrecer-e-nao-engordar-de-novo saude saude-e-bem-estar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay