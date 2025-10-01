Famosas revelam segredos do emagrecimento: Mounjaro, cirurgia ou dieta?

O interesse por emagrecimento rápido tem crescido muito no Brasil. Dados recentes mostram que drogas da classe GLP-1, como semaglutida (Wegovy) tirzepatida (Mounjaro) , estão entre os termos mais buscados no país, com pesquisas que colocam o Brasil em segundo lugar no mundo para “Mounjaro”. Além disso, remédios desse tipo já representam cerca de 9% de todas as dispensações de medicamentos crônicos em programas corporativos de saúde, e em algumas empresas chegam a concentrar 15% dos gastos da saúde medicamentosa voltada a esse setor.





Entre os casos mais comentados, há Jojo Todynho, que exibiu publicamente aplicação de medicamento; Luiza Possi, que admitiu usado remédios após gestações; e Virgínia Fonseca, que atribuiu o emagrecimento recente pós-parto a dieta, treino e procedimentos estéticos como lipo LAD e mastopexia. O público observa essas notícias com atenção, muitas vezes especulando se há algo além do que foi declarado.





Segundo João Duca, médico do esporte especialista em obesidade e emagrecimento e fundador da Clínica Feel Better, o uso de medicamentos como o Mounjaro deve ser acompanhado com cautela. “Ele pode ser indicado em alguns casos específicos de obesidade e resistência à insulina, mas não é uma fórmula mágica. O risco está justamente em pessoas que usam sem acompanhamento médico, acreditando que se trata de uma solução imediata”, explica.





O médico também alerta que a cirurgia bariátrica , embora seja um recurso seguro quando bem indicado, exige preparo físico e psicológico, além de acompanhamento multiprofissional no pós-operatório. “Não é uma decisão estética apenas. É um tratamento para casos de obesidade grave, e envolve mudanças de hábitos para que os resultados sejam sustentáveis”, reforça.

Para João Duca, as histórias de celebridades podem inspirar, mas também podem criar expectativas irreais no público geral. “Muitos querem resultados rápidos, mas esquecem que o processo saudável inclui equilíbrio alimentar, atividade física regular e acompanhamento médico. Esse é o caminho mais seguro e eficaz a longo prazo.”





O especialista defende que, mais do que descobrir se uma famosa usou ou não Mounjaro, o foco deve estar em promover discussões responsáveis sobre saúde e bem-estar. “Cada corpo tem uma necessidade, e o que funciona para uma pessoa pode não ser indicado para outra. O verdadeiro segredo é personalização e disciplina”, avalia o médico.