Beber vinagre de maçã emagrece? Entenda os mitos e as verdades
A bebida virou febre nas redes sociais com promessas de benefícios à saúde; especialistas explicam o que a ciência já sabe sobre o consumo de vinagre
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A promessa de emagrecimento rápido transformou o vinagre de maçã em uma verdadeira febre nas redes sociais. Vídeos e postagens promovem o consumo de uma dose da bebida, geralmente em jejum ou antes das refeições, como um atalho para a perda de peso. Mas, afinal, a bebida realmente cumpre o que promete? A ciência mostra que há benefícios, mas eles são mais complexos do que o alardeado na internet.
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O principal componente ativo do vinagre de maçã é o ácido acético. Por muito tempo, acreditava-se que seu principal benefício para o emagrecimento vinha do aumento da sensação de saciedade. No entanto, estudos mais recentes sugerem mecanismos mais complexos, incluindo uma possível influência no metabolismo de gorduras e na melhora da sensibilidade à insulina.
Uma pesquisa publicada em março de 2024 no periódico BMJ Nutrition, Prevention & Health, por exemplo, acompanhou 120 participantes e observou perdas de peso significativas, entre 6 e 7 quilos em 12 semanas. Apesar de promissores, esses resultados são preliminares e precisam ser confirmados por estudos maiores e de longo prazo.
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Outro benefício observado em algumas pesquisas é a capacidade do vinagre de ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Ao retardar o esvaziamento do estômago, ele modera os picos de glicose e insulina, um efeito que pode ser útil para pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes. Contudo, é fundamental entender que o vinagre não é uma solução mágica nem substitui tratamentos médicos.
Desvendando o vinagre de maçã
Entenda o que a ciência diz sobre seus efeitos na saúde e no bem-estar.
Pode auxiliar no controle do peso
Estudos preliminares sugerem que o ácido acético pode influenciar o metabolismo de gorduras e a sensibilidade à insulina.
Ajuda no controle da glicose
Pode moderar picos de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos, útil para resistência à insulina.
Resultados ainda são preliminares
Apesar de algumas pesquisas promissoras, são necessários estudos maiores e de longo prazo para confirmação.
Como consumir com segurança
O consumo inadequado do vinagre de maçã oferece riscos reais. Por ser altamente ácido, ingeri-lo puro pode causar danos ao esmalte dos dentes, irritação na garganta e no esôfago, além de desconforto gástrico. A forma correta de uso é essencial para evitar problemas e aproveitar seus possíveis benefícios. Fique atento às seguintes recomendações:
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Sempre diluído: jamais beba o vinagre puro. A recomendação geral é diluir de uma a duas colheres de sopa em um copo grande de água.
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Proteja os dentes: utilize um canudo para minimizar o contato do ácido com os dentes e enxágue a boca com água pura logo após o consumo.
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Comece com pouco: inicie com uma dose menor, como uma colher de chá, para observar como seu corpo reage antes de aumentar a quantidade.
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Cuidado com condições pré-existentes: Pessoas com gastrite, refluxo gastroesofágico ou úlceras devem evitar o consumo ou consultar um médico antes, pois a acidez pode agravar os sintomas.
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Atenção a medicamentos: o vinagre de maçã pode interagir com certos medicamentos, como diuréticos e insulina. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar o consumo regular.
O vinagre de maçã pode ser um coadjuvante em uma rotina saudável, mas não substitui a necessidade de uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos. A perda de peso sustentável depende de um déficit calórico e de hábitos de vida consistentes, nos quais nenhuma bebida isolada funciona como milagre.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.