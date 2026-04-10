Beber vinagre de maçã emagrece? Entenda os mitos e as verdades

A promessa de emagrecimento rápido transformou o vinagre de maçã em uma verdadeira febre nas redes sociais. Vídeos e postagens promovem o consumo de uma dose da bebida, geralmente em jejum ou antes das refeições, como um atalho para a perda de peso. Mas, afinal, a bebida realmente cumpre o que promete? A ciência mostra que há benefícios, mas eles são mais complexos do que o alardeado na internet.

O principal componente ativo do vinagre de maçã é o ácido acético. Por muito tempo, acreditava-se que seu principal benefício para o emagrecimento vinha do aumento da sensação de saciedade. No entanto, estudos mais recentes sugerem mecanismos mais complexos, incluindo uma possível influência no metabolismo de gorduras e na melhora da sensibilidade à insulina.

Uma pesquisa publicada em março de 2024 no periódico BMJ Nutrition, Prevention & Health, por exemplo, acompanhou 120 participantes e observou perdas de peso significativas, entre 6 e 7 quilos em 12 semanas. Apesar de promissores, esses resultados são preliminares e precisam ser confirmados por estudos maiores e de longo prazo.

Outro benefício observado em algumas pesquisas é a capacidade do vinagre de ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Ao retardar o esvaziamento do estômago, ele modera os picos de glicose e insulina, um efeito que pode ser útil para pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes. Contudo, é fundamental entender que o vinagre não é uma solução mágica nem substitui tratamentos médicos.

Desvendando o vinagre de maçã Entenda o que a ciência diz sobre seus efeitos na saúde e no bem-estar. Pode auxiliar no controle do peso Estudos preliminares sugerem que o ácido acético pode influenciar o metabolismo de gorduras e a sensibilidade à insulina.