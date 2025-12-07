Assine
DESINCHANDO

Dieta para retenção de líquido que realmente funciona no dia a dia

Mudanças simples que fazem o corpo eliminar excessos

07/12/2025 13:36

Dieta para retenção de líquido que realmente funciona no dia a dia crédito: Tupi

Inchaço, pernas pesadas e sensação de líquido acumulado são queixas comuns no dia a dia, especialmente em dias quentes, no período da TPM ou quando a rotina sai do eixo. Na maioria das vezes, isso está ligado à falta de hidratação e a escolhas alimentares simples, e não a doenças graves.

Dieta para retenção de líquido começa pela água

Pode parecer contraditório, mas reter líquido muitas vezes é sinal de que você está bebendo pouca água. Quando o corpo percebe desidratação, ele entra em modo de defesa e passa a segurar líquidos para se proteger. O resultado é inchaço principalmente nas pernas, tornozelos e abdômen.

Aumentar a ingestão de água ao longo do dia ajuda os rins a eliminar o excesso de sódio e toxinas. Beber água regularmente, e não só quando sente sede, é um dos passos mais eficientes para desinchar naturalmente.

Dieta para retenção de líquido com alimentos que ajudam a desinchar

Além da água, alguns alimentos têm ação diurética natural e favorecem a eliminação de líquidos. Antes de montar o prato, vale conhecer os mais úteis para o dia a dia:

  • Abacaxi
  • Limão
  • Tomate
  • Cebola
  • Pimentão
  • Alface verde
  • Laranja
  • Cenoura
  • Aipo

Uma estratégia simples é preparar sopas com tomate, pimentão, aipo, cebola e cenoura. Essas combinações estimulam a urina e ajudam a aliviar o inchaço de forma gradual.

Dieta para retenção de líquido que realmente funciona no dia a dia
Escolhas certas que fazem diferença ao longo do dia. – Créditos: depositphotos.com / cristi180884

O que evitar na dieta para retenção de líquido

Não adianta incluir alimentos corretos se os vilões continuam no cardápio. O excesso de sódio é um dos principais responsáveis pela retenção. Produtos industrializados fazem o corpo segurar água mesmo quando você tenta se hidratar mais.

Alguns itens merecem atenção especial no consumo diário:

  • Comidas enlatadas
  • Salsichas, embutidos e frios
  • Temperos prontos
  • Alimentos ultraprocessados
  • Águas muito ricas em sódio

Reduzir esses alimentos já provoca melhora visível no inchaço em poucos dias, principalmente nas pernas e no rosto.

Estratégias simples que potencializam a dieta para retenção de líquido

Além da alimentação, alguns hábitos aceleram bastante o processo de desinchaço. Atividades na água, como hidroginástica, estimulam a circulação sem sobrecarregar as articulações. Massagens e drenagem postural no fim do dia também ajudam a redistribuir os líquidos acumulados.

Outras opções naturais incluem chás e sucos diuréticos, como chá de salsa com hortelã, suco de laranja com pepino e suco de abacaxi com hortelã. Banhos quentes com ervas como alecrim, tomilho e canela também favorecem a circulação. Esses cuidados são muito úteis em fases como TPM e menopausa, melhorando inclusive o aspecto da celulite, embora não tenham efeito de queima de gordura.

As causas da retenção de líquidos e do inchaço nas pernas são explicadas neste vídeo do canal Tua Saúde, que já ultrapassa 3,8 milhões de inscritos. O conteúdo soma mais de 789 mil visualizações e mostra por que o inchaço acontece e como reduzir o problema de forma natural. No vídeo abaixo, a nutricionista Tatiana Zanin apresenta dicas práticas e receitas diuréticas para ajudar no tratamento:

Alimentos e estratégias para reduzir a retenção de líquido

Recurso Como ajuda no inchaço
Água Estimula os rins a eliminar excesso
Abacaxi e laranja Ação diurética natural
Tomate, cebola e aipo Reduzem retenção por minerais
Chás diuréticos Aumentam a eliminação de líquidos
Elevação das pernas Facilita o retorno venoso
Redução do sal Evita novo acúmulo de líquidos

Continue explorando conteúdos como este e acompanhe mais curiosidades sobre alimentação, bem-estar e pequenos hábitos que fazem grande diferença no corpo.

