Dieta para retenção de líquido que realmente funciona no dia a dia
Mudanças simples que fazem o corpo eliminar excessos
Inchaço, pernas pesadas e sensação de líquido acumulado são queixas comuns no dia a dia, especialmente em dias quentes, no período da TPM ou quando a rotina sai do eixo. Na maioria das vezes, isso está ligado à falta de hidratação e a escolhas alimentares simples, e não a doenças graves.
Dieta para retenção de líquido começa pela água
Pode parecer contraditório, mas reter líquido muitas vezes é sinal de que você está bebendo pouca água. Quando o corpo percebe desidratação, ele entra em modo de defesa e passa a segurar líquidos para se proteger. O resultado é inchaço principalmente nas pernas, tornozelos e abdômen.
Aumentar a ingestão de água ao longo do dia ajuda os rins a eliminar o excesso de sódio e toxinas. Beber água regularmente, e não só quando sente sede, é um dos passos mais eficientes para desinchar naturalmente.
Dieta para retenção de líquido com alimentos que ajudam a desinchar
- Abacaxi
- Limão
- Tomate
- Cebola
- Pimentão
- Alface verde
- Laranja
- Cenoura
- Aipo
Uma estratégia simples é preparar sopas com tomate, pimentão, aipo, cebola e cenoura. Essas combinações estimulam a urina e ajudam a aliviar o inchaço de forma gradual.
O que evitar na dieta para retenção de líquido
Não adianta incluir alimentos corretos se os vilões continuam no cardápio. O excesso de sódio é um dos principais responsáveis pela retenção. Produtos industrializados fazem o corpo segurar água mesmo quando você tenta se hidratar mais.
Alguns itens merecem atenção especial no consumo diário:
- Comidas enlatadas
- Salsichas, embutidos e frios
- Temperos prontos
- Alimentos ultraprocessados
- Águas muito ricas em sódio
Reduzir esses alimentos já provoca melhora visível no inchaço em poucos dias, principalmente nas pernas e no rosto.
Estratégias simples que potencializam a dieta para retenção de líquido
Além da alimentação, alguns hábitos aceleram bastante o processo de desinchaço. Atividades na água, como hidroginástica, estimulam a circulação sem sobrecarregar as articulações. Massagens e drenagem postural no fim do dia também ajudam a redistribuir os líquidos acumulados.
Outras opções naturais incluem chás e sucos diuréticos, como chá de salsa com hortelã, suco de laranja com pepino e suco de abacaxi com hortelã. Banhos quentes com ervas como alecrim, tomilho e canela também favorecem a circulação. Esses cuidados são muito úteis em fases como TPM e menopausa, melhorando inclusive o aspecto da celulite, embora não tenham efeito de queima de gordura.
As causas da retenção de líquidos e do inchaço nas pernas são explicadas neste vídeo do canal Tua Saúde, que já ultrapassa 3,8 milhões de inscritos. O conteúdo soma mais de 789 mil visualizações e mostra por que o inchaço acontece e como reduzir o problema de forma natural. No vídeo abaixo, a nutricionista Tatiana Zanin apresenta dicas práticas e receitas diuréticas para ajudar no tratamento:
Alimentos e estratégias para reduzir a retenção de líquido
|Recurso
|Como ajuda no inchaço
|Água
|Estimula os rins a eliminar excesso
|Abacaxi e laranja
|Ação diurética natural
|Tomate, cebola e aipo
|Reduzem retenção por minerais
|Chás diuréticos
|Aumentam a eliminação de líquidos
|Elevação das pernas
|Facilita o retorno venoso
|Redução do sal
|Evita novo acúmulo de líquidos
