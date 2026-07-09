Bateu o carro? Guia de como agir nos primeiros minutos após acidente

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Acidentes de trânsito podem acontecer com qualquer motorista, e saber como reagir faz toda a diferença para garantir a segurança e resolver o problema da melhor forma. Manter a calma é o primeiro passo, mas é fundamental seguir um protocolo para proteger todos os envolvidos e garantir seus direitos.

O nervosismo após uma colisão é natural, mas a desinformação pode agravar a situação. Conhecer os procedimentos corretos evita novos acidentes, agiliza o atendimento, caso necessário, e facilita o contato com a seguradora para reparo dos danos materiais. Por isso, ter uma lista clara de ações em mente é uma ferramenta essencial para qualquer condutor.

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O que fazer imediatamente após uma batida de carro?

Após uma batida, a prioridade máxima é garantir a segurança de todos. Verifique se há feridos e sinalize o local imediatamente para evitar novas colisões. Só depois se preocupe em registrar informações e mover os veículos, se for seguro e não houver vítimas.

Passo a passo de como agir em um acidente de trânsito

Para não se desesperar e fazer tudo certo, siga estas etapas na ordem correta. A organização dos procedimentos ajuda a manter o controle da situação, mesmo sob pressão.

Sinalize o local: ligue o pisca-alerta imediatamente. Posicione o triângulo de sinalização a uma distância segura do acidente, de pelo menos 30 metros (cerca de 30 passos largos), para alertar outros motoristas e prevenir novas batidas. Verifique se há feridos: confira o estado de saúde de todos os ocupantes dos veículos envolvidos. Se alguém estiver ferido, não movimente a pessoa e ligue imediatamente para os serviços de emergência: SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193). Retire os veículos da via: em acidentes sem vítimas, a lei determina que os veículos sejam retirados para não obstruir o trânsito. Se não for possível movê-los com segurança ou se houver feridos, aguarde a chegada da autoridade de trânsito. Colete dados e informações: anote a placa, modelo e cor dos outros veículos. Peça o nome, telefone e número da CNH do outro motorista. Fotografe os danos nos carros e a posição deles na via. Se houver testemunhas, pegue o contato delas. Registre o boletim de ocorrência (BO): o registro é essencial para acionar o seguro. Em casos de acidente sem vítimas, o boletim de ocorrência pode ser feito online em muitos estados através do site da Polícia Civil, o que agiliza o processo. Verifique se seu estado oferece esse serviço. Comunique a sua seguradora: entre em contato com a sua companhia de seguros o mais rápido possível para informar sobre a colisão. Tenha em mãos o número do boletim de ocorrência e os dados coletados no local para iniciar o processo de cobertura dos danos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.