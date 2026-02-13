Primeiros socorros: 5 ações que qualquer pessoa pode fazer para salvar vidas

Saber como agir nos primeiros minutos de uma emergência pode ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto o socorro profissional não chega, algumas ações simples, realizadas por qualquer pessoa, aumentam significativamente as chances de sobrevivência da vítima. A omissão, por outro lado, pode ter consequências trágicas.

O conhecimento básico de primeiros socorros capacita o cidadão a oferecer um suporte inicial crucial. Não se trata de substituir o atendimento médico, mas de estabilizar a situação e prevenir o agravamento de lesões até a chegada de uma ambulância ou do Corpo de Bombeiros. A seguir, listamos cinco passos fundamentais que todos deveriam conhecer.

1. Mantenha a calma e garanta a segurança

Antes de se aproximar da vítima, avalie o cenário. Verifique se há riscos para você, como tráfego de veículos, fios elétricos soltos, vazamento de gás ou risco de desabamento. Sua segurança é a prioridade, pois uma segunda vítima apenas complicaria o resgate. Sinalize o local para alertar outras pessoas e evitar novos acidentes.

2. Chame o socorro especializado

Esta é a atitude mais importante. Ligue imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. Ao telefone, informe com clareza a localização exata do acidente, o número de vítimas e o estado aparente delas. Responda a todas as perguntas do atendente e não desligue até que seja instruído a fazê-lo.

3. Verifique a consciência e a respiração

Aproxime-se da vítima e tente se comunicar. Chame-a em voz alta e toque levemente em seus ombros. Se não houver resposta, verifique se ela está respirando. Observe se o tórax se move para cima e para baixo. Esta simples checagem ajuda a determinar a gravidade da situação e é uma informação vital para os serviços de emergência, que podem orientar os próximos passos por telefone.

4. Controle sangramentos visíveis

Em casos de hemorragia, a perda de sangue precisa ser contida rapidamente. Use um pano limpo, uma gaze ou até mesmo um pedaço de roupa para pressionar firmemente sobre o ferimento. Mantenha a pressão constante até a chegada do socorro. Em hemorragias graves de membros (braços ou pernas) que não cessam com pressão direta, pode ser necessário um torniquete improvisado aplicado acima do ferimento, mas o ideal é aguardar orientação do SAMU pelo telefone 192.

5. Posicione a vítima de forma segura

A regra geral é não mover a pessoa, principalmente se houver suspeita de fraturas ou lesões na coluna e no pescoço. No entanto, se a vítima estiver inconsciente mas respirando, e não houver sinais de trauma grave, você pode colocá-la na posição lateral de segurança. Deitá-la de lado ajuda a manter as vias aéreas abertas e evita que ela se engasgue com saliva ou vômito.

