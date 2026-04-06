Bateu o carro em BH? O erro comum que pode te render uma multa extra

Um acidente de trânsito em Belo Horizonte pode gerar estresse e muitas dúvidas. No entanto, saber como agir logo após a batida é fundamental para garantir a segurança de todos e resolver a situação da forma correta. O processo envolve desde a sinalização do local até o registro do boletim de ocorrência, que pode ser feito online em casos sem vítimas.

A primeira atitude é sempre verificar se há feridos. Caso alguém precise de atendimento, ligue imediatamente para o SAMU (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193). Em seguida, sinalize o local com o triângulo e ligue o pisca-alerta para evitar novas colisões. É importante lembrar que, se não houver vítimas e os veículos tiverem condições de se mover, eles devem ser retirados da via para não atrapalhar o trânsito, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

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Com a área segura, o próximo passo é documentar tudo. Fotografe os danos nos veículos, a posição em que eles pararam, a sinalização da via e qualquer outro detalhe que ajude a entender a dinâmica do acidente. Anote também a placa e o modelo do outro carro e peça os dados do condutor, como nome completo, telefone e número da CNH.

Boletim de ocorrência online

Para acidentes sem vítimas em Minas Gerais, o boletim de ocorrência pode ser registrado pela internet. O procedimento é feito na Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Basta acessar o portal, escolher a opção “Acidente de Trânsito Sem Vítima” e preencher o formulário com todas as informações coletadas no local.

O sistema pedirá os dados dos condutores e dos veículos envolvidos, além de um relato detalhado sobre como a colisão aconteceu. Ter as fotos tiradas no momento do acidente ajuda a descrever os fatos com mais precisão. Após o registro, o documento fica disponível para impressão e é válido para acionar a seguradora.

Como acionar a seguradora

Com o boletim de ocorrência em mãos, o passo seguinte é entrar em contato com a sua companhia de seguros. A maioria das empresas oferece atendimento por telefone, aplicativo ou site. Informe o ocorrido e siga as orientações fornecidas.

Geralmente, a seguradora solicita os seguintes documentos:

Cópia do boletim de ocorrência;

Cópia da CNH do condutor;

Cópia do documento do veículo (CRLV).

A empresa indicará uma oficina credenciada para fazer o orçamento dos reparos ou agendará uma vistoria. Se a culpa do acidente foi do outro motorista, você pode acionar o seguro de terceiros dele. Nesse caso, é preciso ter os dados da apólice do responsável pela colisão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.