Como agir em um engavetamento? Guia de segurança para motoristas

Um engavetamento é um dos cenários mais complexos e perigosos no trânsito. A sucessão de colisões gera um ambiente caótico onde uma decisão rápida e correta pode ser fundamental. Saber como agir protege não apenas você, mas também os outros envolvidos.

A primeira reação após o impacto é crucial. Manter a calma, por mais difícil que pareça, é o passo inicial para avaliar a situação com clareza. Respire fundo e tente controlar o pânico. Sua prioridade imediata é a segurança dentro do seu próprio carro.

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O que fazer sem sair do veículo

Logo após a batida, e antes de qualquer outra ação, siga uma sequência de cuidados essenciais para minimizar novos riscos. Essas medidas devem ser tomadas em segundos, sempre priorizando a vida.

Ligue o pisca-alerta: essa é a forma mais rápida de avisar os outros motoristas que há um problema à frente, ajudando a evitar que novos carros se envolvam no acidente.

Verifique os passageiros: cheque se você e as outras pessoas no carro estão bem. Veja se há ferimentos visíveis e se todos estão conscientes. Converse com eles para avaliar o estado de cada um.

Mantenha o cinto de segurança: não o remova imediatamente. Novas colisões podem acontecer e o cinto continua sendo sua principal proteção enquanto estiver dentro do carro.

Avalie o entorno: olhe pelos retrovisores e janelas para entender a dimensão do acidente. Tente identificar se há vazamento de combustível, fumaça ou risco de incêndio nos veículos próximos.

Como e quando sair do carro com segurança

A decisão de sair do veículo deve ser muito bem pensada. Em um engavetamento, o fluxo de carros pode não cessar de imediato, e o local mais seguro pode ser dentro do automóvel. Só saia se for absolutamente necessário ou quando for seguro.

Se não houver risco imediato de incêndio ou outros perigos graves, espere o tráfego parar completamente. Ao decidir sair, faça-o sempre pelo lado do acostamento ou o mais distante possível do fluxo de veículos. Nunca saia pela porta que abre para a pista.

Após sair, afaste-se da pista. Caminhe para o acostamento, canteiro central ou um local bem distante dos carros para evitar ser atingido por outros veículos. De um ponto seguro, ligue para os serviços de emergência, como o SAMU (192), a Polícia Rodoviária Federal - PRF (191), o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190), informando o local exato e a gravidade da situação. A sinalização com o triângulo só deve ser feita se for possível caminhar pela via com total segurança, o que raramente acontece em acidentes dessa proporção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.