Bateu o carro? Guia de como agir e a quem pedir socorro no acidente

Sofrer um acidente de carro é uma situação de alto estresse, onde cada segundo conta e a clareza para tomar decisões desaparece. A notícia de um motorista que abandona a namorada ferida após uma batida, como ocorreu recentemente, reforça a importância de saber como agir corretamente. Para evitar o desespero e garantir a segurança de todos, preparamos um guia prático e direto sobre o que fazer.

A primeira atitude é sempre verificar se há feridos. Se você ou outra pessoa estiver machucada, não se mova e peça para que ninguém o faça. Movimentar uma vítima de acidente sem o devido preparo pode agravar lesões na coluna ou em outras partes do corpo. Mantenha a calma e ligue imediatamente para os serviços de emergência.

Em seguida, sinalize o local para evitar novas colisões. Ligue o pisca-alerta do carro e posicione o triângulo de segurança a uma distância adequada conforme a via (mínimo de 30 metros em vias urbanas e maior em rodovias). Se for noite ou houver neblina, redobre a atenção.

Com o local seguro, é hora de acionar o socorro adequado. Saber para quem ligar economiza um tempo precioso:

193 (Corpo de Bombeiros): Acione em caso de acidentes com vítimas de trauma, pessoas presas às ferragens, vazamento de combustível ou risco de incêndio. Este é o serviço mais indicado para resgate em colisões.

192 (SAMU): Ligue para emergências clínicas, como mal súbito, infarto ou AVC, mesmo que ocorram no trânsito.

191 (Polícia Rodoviária Federal): Para acidentes que ocorrem em rodovias federais (BRs).

190 (Polícia Militar): Para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e garantir a segurança do local, especialmente em vias urbanas e rodovias estaduais.

Após garantir a segurança, o que fazer?

Este é o momento de documentar tudo. Fotografe os danos nos carros, a posição deles na via, as placas e qualquer detalhe que ajude a entender a dinâmica da colisão. Anote também o nome completo, telefone e o número da CNH do outro motorista envolvido. Se houver testemunhas, pegue o contato delas.

Após documentar a cena, se não houver vítimas e os veículos estiverem obstruindo o tráfego, a lei determina que eles sejam removidos para um local seguro. Fazer isso evita multas e novos acidentes. Caso contrário, ou se houver feridos, mantenha os carros na posição em que pararam até a chegada da autoridade de trânsito.

O boletim de ocorrência (B.O.) é um passo essencial. Em acidentes sem vítimas, em muitos estados, ele pode ser feito online no site da Polícia Civil. Verifique a disponibilidade no seu estado. Se houver feridos, o registro deve ser feito presencialmente em uma delegacia ou pela própria equipe policial que atender ao chamado.

Acionar o seguro ou pedir socorro mecânico?

Comunique sua seguradora sobre o acidente o mais rápido possível, mesmo que os danos pareçam pequenos. A maioria das apólices oferece serviço de guincho 24 horas. Usar o serviço credenciado pela sua seguradora simplifica o processo de reparo e pagamento.

Informe à seguradora o número do B.O. e envie as fotos e os dados que você coletou no local. O registro da ocorrência é fundamental para acionar a cobertura do seguro, seja para consertar seu veículo ou para cobrir os danos de terceiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.