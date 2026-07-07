Quatro em cada 10 cães com alergia de pele têm bem-estar afetado

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

As doenças alérgicas de pele estão entre os problemas de saúde mais frequentes na rotina veterinária e podem impactar significativamente o bem-estar dos cães e de suas famílias. É o que mostra um levantamento global da MSD Saúde Animal, intitulado "Perspectivas de tutores e veterinários sobre prurido canino: uma pesquisa global", que ouviu 1.710 responsáveis por cães e 1.413 médicos-veterinários em 11 países, incluindo o Brasil, para compreender os principais desafios relacionados ao diagnóstico, tratamento e controle da dermatite alérgica em cães.

Os resultados revelam que a condição afeta diretamente a qualidade de vida dos animais e de suas famílias. Globalmente, 39% dos responsáveis relataram que a coceira e os problemas dermatológicos tiveram impacto negativo significativo no bem-estar de seus cães. Além disso, 31% afirmaram que a doença também prejudicou sua própria qualidade de vida, evidenciando que os efeitos da dermatite alérgica vão além do desconforto animal e impactam a rotina doméstica.

“A dermatite alérgica é um dos sinais clínicos mais comuns em cães de todas as idades. Sabendo que muitos responsáveis e veterinários convivem diariamente com esse desafio, buscamos compreender melhor as dificuldades relacionadas ao diagnóstico, tratamento e adesão terapêutica. Embora ambos enfrentem frustrações ao longo dessa jornada, existe um objetivo comum: encontrar uma solução eficaz, segura e que proporcione alívio rápido para os animais”, afirma Linda Horspool, diretora de Assuntos de Marketing Científico da MSD Saúde Animal.

O levantamento também mostrou que o prurido (coceira) continua sendo uma das principais razões para consultas veterinárias. Nove em cada 10 responsáveis por pets que procuraram atendimento para cães com coceira discutiram o problema com o médico-veterinário, e cerca de 60% agendaram a consulta especificamente para tratar essa condição. Globalmente, cerca de 27% dos cães atendidos por médicos-veterinários apresentam coceira ou dermatite alérgica, tornando essa uma das queixas mais frequentes nos consultórios veterinários.

Desafios persistem

Além do impacto na qualidade de vida, o estudo identificou dificuldades na escolha e na manutenção dos tratamentos. Cerca de 29% dos responsáveis e 41% dos médicos-veterinários relataram ter trocado a terapia utilizada para controlar doenças alérgicas de pele no último ano, demonstrando que ainda existem necessidades não plenamente atendidas no manejo dessas condições.

Quando questionados sobre os atributos mais importantes em um tratamento para cães com coceira, os responsáveis apontaram eficácia, segurança e ação direcionada como as principais características desejadas. Já os médicos-veterinários destacaram a eficácia e o rápido início de ação como fatores prioritários na tomada de decisão clínica.

Nesse sentido, os dados revelam que ainda existe uma distância entre as expectativas dos responsáveis e os desafios enfrentados no manejo da doença. Entre os principais motivos para interromper ou substituir tratamentos estão:

Percepção de baixa eficácia

Preocupações relacionadas à segurança

Custos elevados

Dificuldades na administração dos medicamentos

Outro achado é que tanto responsáveis quanto médicos-veterinários reconhecem a necessidade de melhorar a comunicação sobre a doença e seu tratamento. As entrevistas qualitativas realizadas como parte da pesquisa indicaram que muitos responsáveis ainda têm compreensão limitada sobre o caráter crônico das doenças alérgicas de pele e sobre a importância da adesão contínua ao protocolo terapêutico recomendado.

Segundo os participantes, essa falta de entendimento pode comprometer os resultados clínicos e gerar frustrações ao longo do acompanhamento do paciente. Além disso, muitos responsáveis relataram dificuldades para manter a regularidade dos tratamentos, seja pela complexidade das aplicações, pela frequência necessária ou pelo impacto financeiro. Alguns entrevistados afirmaram, inclusive, espaçar as doses para reduzir custos, o que pode comprometer a eficácia do tratamento.

Necessidade de soluções mais práticas e direcionadas

As dificuldades relatadas pelos responsáveis apontam para a demanda por tratamentos que combinem eficácia, segurança e praticidade, além de evidenciarem a facilidade de administração como um fator relevante na escolha da terapia. Na outra ponta, entre os médicos-veterinários entrevistados, quase metade apontou a necessidade de opções mais acessíveis e com melhor custo-benefício.

Para José Carlos Pereira Jr., diretor da unidade de Animais de Companhia da MSD Saúde Animal Brasil, os resultados do levantamento reforçam a importância de soluções que conciliem eficácia, segurança e praticidade para apoiar o manejo de longo prazo das doenças alérgicas de pele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os resultados da pesquisa reforçam uma realidade observada diariamente na prática clínica: responsáveis e médicos-veterinários buscam soluções que entreguem eficácia, segurança e praticidade sem comprometer a qualidade de vida dos animais. O avanço das opções terapêuticas disponíveis contribui para atender a essas necessidades e favorecer uma melhor adesão ao tratamento, fator fundamental para o controle adequado da doença”, comenta.