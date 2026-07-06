Alerta: vencer a leucemia infantil exige este último passo crucial

A dúvida que preocupa muitas famílias após a cura da leucemia agora tem uma resposta respaldada pela ciência: crianças curadas da leucemia linfoide aguda (LLA), um dos tipos de câncer mais comuns entre crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), precisam passar por um novo ciclo completo de vacinação.

Um estudo brasileiro inédito, publicado na revista científica internacional Vaccines, mostra que a quimioterapia intensa, embora essencial para a cura da doença, compromete a chamada memória imunológica desses pacientes, deixando-os vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas, como meningite, pneumonia, sarampo e coqueluche.

A revisão sistemática reuniu evidências de 24 estudos internacionais realizados entre 1981 e 2023, envolvendo 1.110 crianças e adolescentes tratados para leucemia linfoide aguda. Os resultados indicam que vencer o câncer exige um último passo: recuperar a proteção conferida pelas vacinas.

Os dados mostram que o comprometimento imunológico é consistente e clinicamente relevante, abrindo brechas importantes na proteção desses pacientes. A imunidade contra o sarampo, por exemplo, caiu 16%. Já contra a coqueluche, alguns grupos apresentaram índice de proteção de 0%. O cenário mais preocupante foi observado nas vacinas contra pneumonia e meningite, cujos níveis de proteção ficaram entre 5% e 38% e não ultrapassaram 12%, respectivamente.

"Nesse contexto, entendemos que o risco não está apenas na recaída da doença oncológica. Essa instabilidade confirma que, após a quimioterapia, a memória do corpo para combater essas doenças varia muito, ou seja, existe também a possibilidade de essas crianças desenvolverem infecções potencialmente graves por doenças que já deveriam estar controladas pela vacinação.

É por isso que a revacinação deve ser considerada como parte fundamental do processo de recuperação do paciente, porque é a única forma segura de garantir que essas crianças estejam protegidas de verdade", explica a médica reumatologista, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB) e coautora do estudo, Licia Mota.

Memória imunológica

Além de demonstrar a perda da proteção conferida pelas vacinas, o estudo trouxe outra descoberta importante para o acompanhamento de crianças e adolescentes que passaram pelo tratamento contra a leucemia linfoide aguda.

Segundo Licia, embora as células responsáveis pela defesa imediata do organismo voltem ao normal em pouco tempo, aquelas que armazenam a memória imunológica podem levar até cinco anos para se reconstruírem completamente. "Durante esse tempo, o organismo da criança está, na prática, desprotegido contra vírus e bactérias que ele já deveria estar apto a combater", alerta.

Como a quimioterapia afeta a imunidade?

"Encerrar a quimioterapia não significa, necessariamente, recuperação imunológica plena", esclarece Licia.

A pesquisadora compara o sistema imunológico a uma biblioteca. Cada vacina recebida representa um novo livro que ensina o organismo a se defender. "O problema é que a quimioterapia para a LLA elimina parte das células de memória imunológica. É como se alguns livros fossem retirados das prateleiras dessa biblioteca", explica.

Segundo a especialista, um dos impactos dessa perda pode ser percebido no retorno à escola. "Voltar à sala de aula é um marco emocional para essas crianças e suas famílias. Porém, sem o escudo das vacinas, o ambiente escolar, cheio de trocas e contatos, pode se tornar um desafio inesperado", afirma.

Para Licia, garantir a proteção vacinal faz parte da própria recuperação. "Hoje conseguimos curar a maioria das crianças com leucemia. O próximo desafio é garantir que elas retornem à vida plenamente protegidas. A revacinação não é um detalhe do tratamento. Ela é parte da cura."

Recomendações após a quimioterapia

Com base nas evidências científicas, os pesquisadores estabeleceram quatro recomendações para restabelecer a imunidade de pacientes tratados contra a leucemia linfoide aguda:

1. Planejamento vacinal

O fim da quimioterapia deve marcar o início do planejamento da revacinação. Como a reconstituição das células de memória imunológica pode levar até cinco anos, iniciar esse cronograma precocemente é fundamental para reduzir o período de vulnerabilidade.

2. Encaminhamento ao Crie

Os pacientes devem ser encaminhados ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), que oferece suporte técnico e vacinas específicas para pessoas com o sistema imunológico comprometido.

3. Revacinação ampla

A revacinação deve abranger tanto agentes virais quanto bacterianos. O estudo demonstrou perdas importantes de anticorpos contra diferentes doenças, tornando necessário tratar o histórico vacinal como um novo começo.

4. Segurança no retorno à escola

A atualização do calendário vacinal também é considerada essencial para o retorno seguro ao ambiente escolar. Como a escola reúne grande circulação de vírus e bactérias, a vacinação reduz os riscos e favorece a reintegração social dessas crianças.

O estudo em números

Os resultados revelam uma perda de proteção heterogênea, mas recorrente, após o tratamento da leucemia. Entre os principais achados estão: