Bronquiolite em crianças pode levar à traqueostomia: saiba como prevenir

A bronquiolite é uma das principais causas de internação neonatal e pediátrica no Brasil. A recente ampliação do acesso à vacina contra a doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS) reforça o papel da prevenção, especialmente entre bebês prematuros, grupo mais vulnerável a complicações respiratórias graves.

A vacina, que pode custar cerca de R$ 2.500 na rede particular, passa a estar disponível pelo SUS para bebês prematuros com até 36 semanas e seis dias de gestação, além de crianças de até 23 meses com condições clínicas que aumentam o risco de complicações respiratórias.

“É muito acertada a ampliação do acesso à vacina contra a bronquiolite pelo SUS. Trata-se de uma excelente notícia para a saúde materno-infantil. A bronquiolite permanece como uma das principais causas de internação neonatal e pediátrica, em razão da maior vulnerabilidade respiratória dessa população. Por isso, orientar as famílias, investir em prevenção e garantir o diagnóstico precoce são medidas essenciais para reduzir complicações e salvar vidas”, destaca a neonatologista Tilza Tavares, diretora técnica do Neocenter Maternidade.

Quando a doença evolui para quadros graves?

A bronquiolite é uma infecção respiratória viral que pode evoluir rapidamente em recém-nascidos, principalmente nos prematuros. A inflamação dos bronquíolos compromete a passagem de ar e, nos casos mais graves, pode levar à necessidade de suporte ventilatório intensivo.

Em situações de ventilação prolongada, pode ser indicada a traqueostomia — procedimento que cria uma via aérea alternativa para garantir a respiração adequada.

Um caso real que reforça o alerta

A história da Melissa, nascida em março de 2023 em parto domiciliar, ilustra o quanto a doença pode ser imprevisível. “Estávamos apenas eu e o pai dela, foi a coisa mais maravilhosa, ela nasceu perfeita! Porém, com 15 dias de vida, ela teve uma bronquiolite e precisou ser internada”, relata Charlene L. Mendes, mãe da Melissa.

Com 15 dias, Melissa precisou ser internada; hoje, ela apresenta desenvolvimento compatível com a idade Arquivo pessoal

O quadro evoluiu rapidamente, exigindo transferência para Belo Horizonte e internação em unidade especializada. “Tudo a princípio foi bem assustador. Fiquei com muito medo, eu nunca tinha ouvido falar em traqueostomia, não conhecia nenhuma criança traqueostomizada.”

A evolução exigiu ventilação mecânica e, posteriormente, traqueostomia. Hoje, quase três anos depois, Melissa apresenta desenvolvimento compatível com a idade, mas a trajetória reforça a importância do diagnóstico precoce e da estrutura hospitalar adequada para quadros respiratórios graves.

A importância da prevenção

Durante os períodos sazonais de maior circulação viral, retorno às aulas, pós-feriados, outono e inverno, as internações por bronquiolite aumentam significativamente, evidenciam o impacto da doença na prática assistencial, reforçam a importância de políticas públicas de prevenção e acesso à imunização.

Especialistas destacam que a ampliação da vacinação pelo SUS representa um avanço importante na proteção dos bebês mais vulneráveis.

Além da imunização, outras medidas são fundamentais para reduzir internações e complicações:

Higienização frequente das mãos

Evitar exposição a ambientes fechados e aglomerações em períodos de circulação viral

Evitar contato com pessoas sintomáticas

Procurar atendimento ao primeiro sinal de dificuldade respiratória

Sinais de alerta para as famílias

Os principais sinais que indicam necessidade de avaliação médica imediata são:

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Respiração acelerada

Esforço respiratório (afundamento das costelas)

Gemido ao respirar

Dificuldade para mamar

Coloração arroxeada dos lábios

Sonolência excessiva

Em casos graves, a atuação rápida pode evitar evolução para insuficiência respiratória.