Falta de luz coloca em risco jovem que depende de ventilação mecânica

Daniel Madeira precisa de ventilação mecânica dia e noite devido aos seus problemas de saúde (foto: Arquivo Pessoal)

A família do jovem Daniel Victor Madeira, que tem paralisia cerebral e é dependente da ventilação mecânica para viver, está preocupada com a recorrente falta de energia elétrica e os picos de luz que vêm afetando a Rua Marechal Rondon, no Bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Patrícia Madeira, mãe de Daniel, afirma que o transformador da rua está com problema há cerca de 15 dias. Segundo ela, a luz acaba, a Cemig arruma a chave, mas horas depois a energia volta a cair. Desde as 15h30 desta terça-feira (13/12) a casa está "às escuras".





"O Daniel é dependete da ventilação mecânica dia e noite. Se a gente ficar sem luz e a bateria do aparelho acabar, ele corre risco de morte", alertou Patrícia. Caso o ventilador mecânico pare de funcionar, Daniel precisa ser levado às pressas para o hospital.

Preocupada com a situação, a mãe chegou a ligar onze vezes para a companhia de energia pedindo para que o problema fosse solucionado, mas, de acordo com ela, foi informada que uma equipe seria enviada ao local. Até a publicação desta matéria, nada havia sido feito.



Em contato com a reportagem, a Cemig informou que "recebeu a reclamação da cliente e o atendimento será priorizado para o restabelecimento da energia o mais rápido possível".

A energia foi restabelecida perto das 22h conforme informado pela CEMIG e confirmado por Patrícia Madeira.