Entretenimento
Cantor Lô Borges passa por traqueostomia e seu estado de saúde é delicado
-
O seu estado de saúde é delicado, mas familiares informaram à Rádio Itatiaia em 29 de outubro que ele apresentou melhoras. Foto: Reprodução do Flickr Marcella Marigo
-
“Apesar do quadro ainda ser delicado, ele teve uma noite tranquila sem intercorrências”, informou a nota enviada à emissora. “Continuamos crendo em sua plena recuperação”, completou a família. Foto: Reprodução do Flickr Ana Paula
-
O artista mineiro passou por uma traqueostomia para estabilizar o quadro respiratório, já que vinha enfrentando dificuldades para respirar. Foto: Reprodução do Flickr Festival de Inverno de Ouro Preto
-
Lô Borges, nome artístico de Salomão Borges Filho, nasceu em Belo Horizonte em 10 de janeiro de 1952. Sexto de 11 irmãos do casal Maricota e Salomão Borges, ele se tornou um nome importante da música popular brasileira. Foto: Reprodução do Flickr adryky
-
-
Cantor, compositor e instrumentista, ele foi um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, movimento que transformou o cenário musical do país na década de 1970, ao misturar influências do rock, do jazz e da MPB. Foto: Divulgação
-
Em parceria com Milton Nascimento, ele lançou o clássico álbum “Clube da Esquina”, de 1972, considerado um dos maiores discos da história da música brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
A trajetória de Lô começou ainda na juventude, quando ele se reunia com amigos nas esquinas do bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, para tocar, cantar e conversar sobre música. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
-
Aos 18 anos, prestes a servir o Exército, o destino do jovem compositor mudou quando Milton Nascimento o convidou para se mudar para o Rio de Janeiro e gravar um disco em parceria. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
A convivência entre os dois artistas resultou na gravação de “Clube da Esquina”, pela EMI-Odeon, que traz composições como “O Trem Azul”, “Tudo que Você Podia Ser” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”. Entre os compositores do icônico álbum, há ainda Márcio Borges - irmão de Lô -, Ronaldo Bastos e Fernando Brant. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
No mesmo ano de 1972, Lô Borges lançou seu primeiro trabalho solo, o icônico “Disco do Tênis”, apelidado assim por trazer na capa a imagem de um par de tênis surrados do próprio artista. Foto: Divulgação
-
-
Apesar do sucesso, Lô decidiu se afastar temporariamente da carreira logo após o lançamento e embarcou em uma fase de liberdade e autoconhecimento, viajando pelo Brasil e vivendo um período de vida simples e nômade. Foto: Reprodução do Flickr TV Brasil - EBC
-
O retorno à música ocorreu em 1978, quando participou do álbum “Clube da Esquina 2”. No ano seguinte, lançou o disco “A Via Láctea”, consolidando sua sonoridade delicada e poética. Foto: Reprodução do Flickr Caca Brandão
-
Nas décadas seguintes, ele manteve um ritmo mais discreto de produção, com quatro discos lançados, até retomar o destaque no início dos anos 2000. Foto: Reprodução do Flickr Jocelito Camargo
-
-
A parceria com Samuel Rosa e Nando Reis na canção “Dois Rios”, gravada pelo Skank, marcou sua reaproximação do grande público. Em seguida, lançou o álbum “Um Dia e Meio”, de 2003, retomando o vigor criativo que o consagrou. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
Em 2011, Lô lançou “Horizonte Vertical”, trabalho que contou com participações de Fernanda Takai, Milton Nascimento, Samuel Rosa, Nando Reis, Márcio Borges e Ronaldo Bastos. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
Anos depois, voltou aos palcos em parceria com Samuel Rosa no registro ao vivo “Samuel Rosa e Lô Borges – Ao Vivo no Cine Theatro Brasil”. Em 2017, revisitou sua história ao apresentar na íntegra o “Disco do Tênis” em uma série de shows comemorativos. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
-
A influência de Lô Borges ultrapassa fronteiras. Em 2018, Alex Turner, vocalista do Arctic Monkeys, citou o músico mineiro como uma de suas inspirações para o álbum “Tranquility Base Hotel e Casino”. Foto: Jason Persse/Wikimedia Commons
-
Em 2019, LÃŽ retomou uma parceria com Nelson Angelo com o Ã¡lbum â??Rio da Luaâ?, resultado de uma troca de letras e ideias feita Ã distÃ¢ncia, por mensagens de WhatsApp e e-mails. No ano seguinte, lanÃ§ou â??DÃnamoâ?, um disco de inÃ©ditas produzido em ritmo acelerado, com letras do poeta Makely Ka e participaÃ§Ã£o de Samuel Rosa. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Em 2021, o artista lançou o disco “Muito Além do Fim”, em parceria com seu irmão Márcio Borges. Dois anos depois, veio “Não Me Espere na Estação”, em parceria com o letrista César Maurício. O trabalho, indicado ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa”, reafirmou sua vitalidade artística. Foto: Divulgação
-
-
No mesmo ano, sua trajetória foi celebrada no documentário “Lô Borges – Toda essa Água”, dirigido por Rodrigo de Oliveira. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial
-
Em 2024, Lô participou do espetáculo “As Cores do Clube da Esquina”, no Palácio das Artes, e anunciou o álbum “Tobogã”, lançado em agosto, com letras da poeta Manuela Costa e participação especial de Fernanda Takai. Foto: Reprodução do Instagram @loborgesoficial