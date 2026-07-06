Deixar a barba crescer não basta: por que ela continua falhada?

Nem sempre basta deixar a barba crescer. Para muitos homens, as falhas continuam aparentes mesmo após meses de espera, comprometendo a uniformidade dos fios e, em alguns casos, a confiança e a autoestima. No mês em que é celebrado o Dia do Homem, o tema ganha destaque em meio ao fortalecimento do autocuidado masculino.

Cada vez mais, os homens têm incorporado os cuidados com a aparência como parte da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Reflexo dessa mudança de comportamento, o mercado global de beleza deve passar de US$ 831,61 bilhões em 2026 para US$ 1,52 trilhão até 2035, segundo a Business Research Insights. O segmento masculino acompanha esse crescimento, impulsionado pela procura por serviços especializados.

Segundo Angela Helena Perretto, médica responsável técnica nacional da Homenz, as causas das falhas na barba vão além da genética. “Além da predisposição genética, alterações hormonais, deficiências nutricionais, doenças dermatológicas e até fatores emocionais, como o estresse, podem interferir na atividade dos folículos pilosos. Após uma avaliação clínica, é possível definir um protocolo individualizado, que pode combinar suplementação, tônicos, tecnologias e acompanhamento especializado para estimular os folículos pilosos e favorecer uma barba mais densa e uniforme”, explica.

A seguir, a especialista destaca quatro cuidados que podem ajudar a reduzir as falhas e conquistar uma barba mais uniforme:



1. Cuide da pele antes de pensar na barba

O excesso de oleosidade, o acúmulo de resíduos e processos inflamatórios podem comprometer o ambiente onde os pelos se desenvolvem e dificultar um crescimento uniforme. “A limpeza remove impurezas, controla a oleosidade e ajuda a preservar a barreira cutânea. Esses cuidados mantêm a região em condições adequadas para o funcionamento dos folículos e favorecem um desenvolvimento mais saudável dos pelos”, explica Angela.

2. Invista em uma alimentação equilibrada

Proteínas, ferro, zinco, vitamina D e vitaminas do complexo B participam da formação dos pelos. Quando há deficiência desses nutrientes, o organismo pode reduzir a velocidade de desenvolvimento e comprometer a densidade da barba. “Os pelos faciais dependem de nutrientes para se desenvolverem adequadamente. Em alguns pacientes, a correção de deficiências nutricionais já contribui para melhorar a densidade da barba”, afirma.

3. Utilize cápsulas e tônicos

Suplementos alimentares, vitaminas e tônicos podem fazer parte da estratégia quando há deficiências nutricionais ou necessidade de fortalecer a atividade dos folículos pilosos. “Nem todo homem precisa de suplementação ou do mesmo tipo de tônico. Antes de indicar qualquer produto, é necessário avaliar exames, histórico clínico e a origem do quadro. A conduta deve ser sempre individualizada para que cada paciente receba apenas os recursos realmente necessários”, orienta a especialista.

4. Aposte em tratamentos clínicos

Quando os cuidados diários não são suficientes, procedimentos especializados podem complementar o tratamento. “O pulso eletro-renovador (alta frequência) atua estimulando a microcirculação da região da barba e a atividade dos folículos pilosos, criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dos pelos. Já a infusão atômica folicular permite a aplicação direcionada de ativos que auxiliam na nutrição e no fortalecimento dos folículos, favorecendo o crescimento de fios mais saudáveis”, afirma.

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O desenvolvimento dos pelos ocorre em ciclos biológicos e varia conforme as características de cada organismo. Por isso, os resultados costumam aparecer de forma gradual e exigem acompanhamento especializado. “Dependendo do caso, o acompanhamento pode durar até 12 meses para avaliar a resposta do organismo, ajustar a conduta e potencializar os resultados”, informa Angela.