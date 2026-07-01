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Congresso em Belo Horizonte reúne palestras sobre esporte, fitness e lazer

Evento reúne, em setembro, especialistas do meio acadêmico e profissionais; agenda inclui mesas-redondas, mostra de pôsteres e atividades de relacionamento

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Repórter
01/07/2026 15:00

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Entre as presenças confirmadas está Amyr Klink, reconhecido por viagens oceânicas em solitário, incluindo a primeira travessia a remo do Atlântico Sul
Amyr Klink está entre os nomes confirmados, conhecido por viagens oceânicas em solitário, incluindo a primeira travessia a remo do Atlântico Sul crédito: Claudio Belli/Divulgação

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, realiza, pela primeira, vez o Forma – Congresso de Esportes, Fitness e Lazer. Voltado a profissionais do mercado, pesquisadores, estudantes, atletas e agentes do setor de educação física, o evento acontece nos dias 25 e 26 de setembro, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, e já está aberto para inscrições e submissão de trabalhos.

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Entre os principais nomes confirmados, estão o navegador e escritor Amyr Klink e a montanhista e educadora Aretha Duarte, que trazem ao congresso experiências reais de alta performance, planejamento, resiliência e tomada de decisão – competências cada vez mais valorizadas na atuação profissional no esporte, fitness e lazer.

A agenda inclui mesas-redondas, palestras, mostra de pôsteres científicos com curadoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de Lavras (Ufla), trilhas formativas, podcast ao vivo e atividades de relacionamento.

Destaques da programação

A proposta do congresso é aproximar o meio acadêmico do mercado de trabalho em um ambiente que integra esporte, lazer e fitness com os objetivos de estimular a inovação e a competitividade, qualificar profissionais, fortalecer conexões e contribuir para o desenvolvimento humano com conteúdo prático.

Aretha Duarte abre a programação na sexta-feira (25/9), às 19h30, com a palestra "Integração Estratégica: a área acadêmica e o mercado de trabalho podem avançar juntos?". Ela é a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest e atua em projetos sociais, além de ministrar palestras sobre liderança, diversidade e superação. O encerramento, no sábado (26/9), às 18h30, será conduzido por Amyr Klink.

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Também participam do encontro o treinador e consultor de futsal, Rodrigo Perdigão; o técnico da seleção brasileira da modalidade, Marquinhos Xavier; o triatleta Gabriel Teles; e o treinador de ciclismo André Schettino, entre outros nomes do mercado e da academia.

Serviço

Forma – Congresso de Esportes, Fitness e Lazer 

Data: 25 e 26 de setembro

Local: Sesc Palladium – Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Belo Horizonte

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Mais informações e inscrições: congressoforma.com.br

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