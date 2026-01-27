O que é o Hyrox, nova febre fitness que ganha cada vez mais adeptos no mundo

Hyrox é uma febre fitness que não dá sinais de que vai perder força tão cedo — com 1,3 milhão de pessoas esperadas para competir em algum evento ao redor do mundo neste ano.

A competição, que se divide entre corrida e exercícios de condicionamento físico, tem se mostrado particularmente popular entre os jovens millennials e a Geração Z — pessoas entre 20 e 40 e poucos anos.

O crescimento rápido da popularidade do Hyrox tem sido atribuído às redes sociais. Um visual estiloso costuma ser inegociável para os competidores, com muitos escolhendo competir usando marcas fitness de alto padrão ou combinando os looks com os dos colegas de equipe.

Allana Falconer, que trabalha com sustentabilidade e começou a competir em 2023, diz que "se apaixonou" pelo Hyrox. Ela já participou de 20 competições diferentes em seis países e 12 cidades. "Minhas férias giram em torno do Hyrox ou eu encaixo os eventos nas viagens", disse à BBC.

A jovem de 29 anos conta que o valor máximo que ela já gastou até agora foram 2 mil libras (cerca de R$ 14,5 mil), quando viajou para Chicago, nos Estados Unidos, para o Campeonato Mundial no ano passado.

"Para competições fora do país, eu normalmente gasto cerca de 400 libras (R$ 2,9 mil) por viagem, para duas noites de hospedagem e transporte, e 120 libras (R$ 860) para o ingresso", acrescenta. Como ela compete com muita frequência, ela diz que também precisa de muitos acessórios de ginástica, afirmando gastar "uma quantidade absurda de tênis".

'Exercício é parte da identidade delas'

Evgenia Koroleva, fundadora da academia ONE LDN, em Londres, diz que, para quem leva as competições a sério, "os custos podem ser absolutamente astronômicos". Ela estima que um atleta viajando para participar de uma competição de Hyrox vai gastar entre "500 a 1 mil libras" (R$ 3,6 mil a R$ 7,2 mil) em um fim de semana, com o ingresso custando cerca de 120 libras (R$ 860).

"Hyrox criou esse vício nas pessoas porque elas nunca competem apenas uma vez. Quando eles finalizam sua primeira prova, eles se inscrevem para outra, e como o percurso é o mesmo, isso cria um nível de competição consigo mesmas."

O custo de participação é mais alto do que o de uma maratona, e algumas pessoas têm criticado isso. "Viajar para o exterior, somado aos custos envolvidos para basicamente correr um pouco e ficar sem fôlego, é demais para mim", disse um ex-participante no Reddit.

Fran Sirl, personal trainer e dono da Parkfit, que dá aulas de condicionamento físico ao ar livre no Richmond Park, em Londres, afirma que esportes como esse podem parecer intimidantes e diz que sempre lembra seus clientes de que não é preciso equipamentos ou acessórios especiais para entrar em forma.

"Levo grupos para treinar no parque. Às vezes começamos com uma caminhada e depois acrescentamos agachamentos e flexões usando um banco."

"Exercitar-se não precisa ser caro nem complicado. É sobre encontrar algo que faça você querer voltar e fazer aquilo de novo, seja um treino de alta intensidade ou apenas uma caminhada."

A maioria dos atletas que a BBC conversou acredita que os preços do Hyrox são justos devido aos custos de alugar um espaço para um grande evento, equipamentos especializados e equipe de jurados.

Evgenia diz que o fato de as pessoas estarem dispostas a pagar tanto dinheiro reflete uma "mudança cultural" mais ampla na forma como as pessoas em seus 20 e 30 anos gastam dinheiro com exercícios. "O exercício é inegociável e faz parte da identidade delas", acrescenta.

Gastar dinheiro com exercícios é uma prioridade para aqueles que nasceram entre 1997 e 2012 (Geração Z), de acordo com o aplicativo de exercícios Strava. Os dados indicam que um terço deles planeja gastar mais em atividades físicas neste ano, e quase dois terços dizem que preferem gastar dinheiro com roupas novas de ginástica do que com um encontro romântico.

As chamadas "mara-cations" (férias voltadas para maratonas) e as férias com Hyrox se tornaram tão populares que algumas agências de viagem já oferecem pacotes personalizados no exterior para competições.

ONE LDN Evgenia Koroleva criou um espaço personalizado de Hyrox em sua academia em Londres

No Reino Unido, as competições do Hyrox costumam esgotar rapidamente, o que faz com que muitas pessoas interessadas em participar acabem viajando para outros países. O Hyrox, que realizou sua primeira competição em 2021, apresenta uma divisão de gênero próxima de 50% homens e 50% mulheres.

A competição consiste em oito corridas de um quilômetro, intercaladas com exercícios como burpees com salto em distância, puxada de trenó e remo. Os participantes podem competir sozinhos ou em dupla — seja em equipes mistas ou do mesmo sexo.

Florence Kinnafick, pesquisadora sênior da Universidade de Loughborough, especializada em atividade física e saúde mental, afirma que a variedade de modalidades pode fazer com que a competição se torne "viciante". "A ênfase na competição não é atraente para todo mundo", afirma.

Kinnafick também alerta para o risco de excesso de treinamento, caso as pessoas fiquem "obcecadas" em melhorar seus tempos. Mas, em relação aos exercícios em si, ela diz que, apesar de ser uma competição exigente, não há nada "particularmente técnico", o que a torna segura para iniciantes.

'Peguei gosto'

BBC Jorell participou de 10 competições diferentes do Hyrox na Europa

Jorell Hill, que já participou de 10 competições até agora, diz que "definitivamente pegou o gosto". "Fiz meu primeiro [Hyrox] em dezembro de 2024 e, desde então, não tive uma única viagem internacional que não fosse para correr uma meia maratona, uma maratona ou um Hyrox."

O jovem de 27 anos, que concilia os treinos com o trabalho como bombeiro, afirma que sua vida "antes girava em torno de sair, encontrar os amigos, ir ao pub e beber bastante", mas que agora quase todas as suas férias envolvem "retiros fitness" e competições.

Ele já viajou para "seis ou sete países diferentes" para competir e espera disputar provas nos Estados Unidos e em destinos ainda mais distantes este ano.

Jorell, que se mudou para Londres há pouco mais de um ano, fez a maioria de seus amigos por meio do fitness. "Em vez de gastar dinheiro com roupas para sair, estou só comprando novos equipamentos de treino", diz.