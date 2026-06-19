7 dicas para montar um home office ergonômico e produtivo em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o trabalho remoto consolidado para muitos brasileiros, adaptar a casa para uma rotina produtiva e saudável tornou-se um desafio. Dores nas costas, no pescoço e a queda de rendimento são queixas comuns de quem improvisa um escritório. A consolidação do trabalho remoto no Brasil evidencia a necessidade de criar um ambiente adequado para evitar problemas de saúde a longo prazo.

A boa notícia é que algumas mudanças simples podem transformar um espaço improvisado em uma estação de trabalho confortável e eficiente. Pequenos ajustes na postura, na iluminação e na organização fazem toda a diferença para o bem-estar e a concentração durante o expediente. Confira sete dicas práticas para montar seu home office.

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Como montar um home office ergonômico

1. A cadeira é a prioridade

O principal investimento deve ser em uma cadeira ergonômica. O ideal é que ela tenha ajustes de altura, encosto, braços e seja feita de materiais respiráveis, como o tecido mesh, para garantir o conforto térmico. O apoio lombar é fundamental para manter a curvatura natural da coluna e evitar dores. Os pés devem ficar totalmente apoiados no chão, com os joelhos formando um ângulo de 90 graus.

2. Posicione o monitor corretamente

A parte superior da tela do computador deve ficar na altura dos olhos, a uma distância aproximada de um braço (entre 50 e 70 cm). Essa posição evita que você incline o pescoço para baixo ou para cima, uma das principais causas de tensão muscular. Se necessário, use um suporte para notebook ou uma pilha de livros para atingir a altura ideal.

3. Cuide da iluminação

Sempre que possível, dê preferência à luz natural. Posicione a mesa de trabalho de lado para a janela, pois a luz vinda de frente ou de trás pode causar reflexos na tela e cansar a visão. À noite, use uma luminária de mesa para iluminar diretamente sua área de trabalho, sem criar sombras.

4. Mantenha a mesa organizada

Um ambiente de trabalho limpo e com poucos objetos ajuda a manter o foco. Deixe sobre a mesa apenas o essencial para suas tarefas diárias, como o computador, um bloco de notas e uma caneta. A desordem visual pode gerar estresse e distrações desnecessárias. Como opção ergonômica moderna, considere mesas com regulagem de altura (sit-stand desks), que permitem alternar entre trabalhar sentado e em pé.

5. Apoie os punhos e antebraços

Ao digitar, os punhos devem estar em uma posição neutra e reta, sem dobrar para cima ou para baixo. Os cotovelos precisam ficar próximos ao corpo, formando um ângulo de 90 graus. O uso de um teclado e mouse externos é recomendado para quem trabalha com notebook por longos períodos.

6. Faça pausas regulares

Ficar na mesma posição por muito tempo é prejudicial. Levante-se a cada 60 a 90 minutos para fazer pausas regulares de 5 a 10 minutos, caminhando, bebendo água e alongando o corpo. Também é importante aplicar a regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olhe para algo a 6 metros de distância por pelo menos 20 segundos para descansar os olhos e prevenir o cansaço visual.

7. Defina um espaço exclusivo

Ter um local dedicado exclusivamente ao trabalho ajuda o cérebro a entender quando é hora de se concentrar e quando é hora de relaxar. Evite trabalhar no sofá ou na cama, pois esses locais estão associados ao descanso e podem prejudicar tanto sua produtividade quanto sua coluna.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.