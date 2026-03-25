Dicas de ergonomia para prevenir dor nas costas no trabalho

Trabalhar sentado por longos períodos faz parte da rotina de muitos profissionais, mas permanecer horas na mesma posição pode favorecer dores lombares e desconfortos na coluna. Com alguns cuidados simples no dia a dia, é possível reduzir bastante esse risco e tornar o expediente mais confortável. As orientações envolvem ajustes na postura, organização do ambiente, pausas estratégicas e exercícios específicos.

A palavra-chave para quem passa muito tempo na frente do computador é prevenção. Pequenas mudanças de hábito, repetidas todos os dias, costumam ter mais impacto do que intervenções pontuais. Quando a pessoa entende como posicionar o corpo, ajustar a cadeira e a mesa, além de movimentar-se com regularidade, a região lombar tende a sofrer menos sobrecarga e o trabalho sentado deixa de ser sinônimo de dor constante.

Postura correta ao trabalhar sentado: por onde começar?

Manter uma postura adequada diminui a pressão sobre a coluna lombar e distribui melhor o peso do corpo. A posição ideal não é completamente rígida, mas segue alguns princípios básicos que ajudam a proteger a região das costas. A ideia é criar uma base estável, em que a coluna fique alinhada e a musculatura não seja obrigada a compensar o tempo todo.

Alguns pontos essenciais de postura ao trabalhar sentado incluem:

Pés apoiados no chão ou em um apoio de pés, com calcanhares firmes e sem cruzar as pernas por longos períodos;

ou em um apoio de pés, com calcanhares firmes e sem cruzar as pernas por longos períodos; Joelhos dobrados em torno de 90 graus, na mesma linha ou um pouco abaixo do quadril;

em torno de 90 graus, na mesma linha ou um pouco abaixo do quadril; Quadris bem encostados no encosto da cadeira, evitando escorregar para frente;

no encosto da cadeira, evitando escorregar para frente; Coluna ereta , preservando as curvas naturais, sem forçar para frente nem para trás;

, preservando as curvas naturais, sem forçar para frente nem para trás; Ombros relaxados, afastados das orelhas, e cotovelos próximos ao corpo.

Quando essa base está organizada, a lombar recebe menos carga e a pessoa consegue permanecer mais tempo sentada sem sentir tanta fadiga.

Sua lombar sente o impacto da rotina, mas pequenos hábitos diários podem evitar grandes desconfortos – depositphotos.com / VitalikRadko

Como ajustar a ergonomia do ambiente de trabalho?

A ergonomia do ambiente de trabalho tem papel central na prevenção de dores lombares. Não adianta apenas sentar direito se a altura da mesa, do monitor ou o posicionamento do teclado obrigam o corpo a se curvar ou se torcer. O ideal é adaptar o mobiliário à pessoa, e não o contrário.

Algumas orientações ergonômicas importantes são:

Altura da mesa: deve permitir que os antebraços fiquem apoiados, com cotovelos em ângulo de 90 graus, sem elevar ou baixar demais os ombros. Posição do monitor: o topo da tela deve ficar na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo, a uma distância de cerca de um braço estendido. Teclado e mouse: precisam ficar próximos, evitando esticar os braços ou girar o tronco repetidamente. Iluminação adequada: reduz a necessidade de inclinar a cabeça para enxergar melhor, o que também protege a região cervical e, indiretamente, a lombar.

Quando esses elementos estão bem ajustados, o corpo assume uma postura mais neutra, o que diminui a tensão acumulada na parte inferior das costas ao longo do dia.

Ajustes na cadeira: como proteger a lombar?

A cadeira é um dos itens mais importantes para quem trabalha sentado. Um assento bem regulado oferece apoio lombar adequado e facilita a manutenção da postura correta. Não é obrigatório ter uma cadeira sofisticada, mas alguns recursos básicos fazem diferença.

Entre os principais ajustes recomendados, destacam-se:

Altura do assento: deve permitir que os pés toquem completamente o chão e que os joelhos fiquem em aproximadamente 90 graus.

deve permitir que os pés toquem completamente o chão e que os joelhos fiquem em aproximadamente 90 graus. Encosto com suporte lombar: uma leve curvatura na região inferior do encosto ajuda a sustentar a curva natural da lombar; se a cadeira não tiver esse formato, pode-se usar uma almofada pequena.

uma leve curvatura na região inferior do encosto ajuda a sustentar a curva natural da lombar; se a cadeira não tiver esse formato, pode-se usar uma almofada pequena. Profundidade do assento: idealmente, deve sobrar um espaço de cerca de três dedos entre a parte de trás dos joelhos e a borda do assento.

idealmente, deve sobrar um espaço de cerca de três dedos entre a parte de trás dos joelhos e a borda do assento. Apoio de braços: deve permitir que os ombros fiquem relaxados, sem forçar para cima ou para baixo.

Com esses cuidados, a cadeira passa a funcionar como aliada, reduzindo a sobrecarga na coluna em vez de agravá-la.

Pausas ativas durante o expediente realmente fazem diferença?

Interromper o trabalho de tempos em tempos para se movimentar é uma das medidas mais simples e eficientes contra dores lombares. As chamadas pausas ativas evitam que a musculatura fique rígida e que as articulações permaneçam travadas por horas na mesma posição.

Algumas estratégias práticas de pausas ativas incluem:

Levantar-se a cada 5060 minutos para caminhar por alguns instantes;

Aproveitar idas ao banheiro ou à copa para alongar levemente as costas e os ombros;

Alternar tarefas que exigem mais tempo sentado com atividades que permitam ficar em pé, quando possível;

Utilizar lembretes no computador ou no celular para não esquecer de se levantar.

Essas pequenas quebras de sedentarismo durante o expediente melhoram a circulação sanguínea, reduzem a sensação de rigidez e diminuem a pressão contínua sobre a região lombar.

Ergonomia, movimento e consciência corporal: o trio essencial para proteger a coluna no trabalho – depositphotos.com / Omstudio

Exercícios de alongamento e fortalecimento para a lombar

Além das pausas, exercícios de alongamento e fortalecimento complementam a proteção da coluna. Eles ajudam a manter a flexibilidade e a estabilidade da região, fatores importantes para suportar as horas de trabalho sentado. Sempre que possível, é recomendável buscar orientação profissional para adaptar os movimentos à condição física de cada pessoa.

Entre os exercícios mais indicados para quem passa muito tempo sentado estão:

Alongamento da parte posterior das coxas: sentar na ponta da cadeira, estender uma perna à frente com o calcanhar no chão e inclinar o tronco levemente até sentir alongar a parte de trás da coxa. Isso diminui a tensão que puxa a lombar. Alongamento de coluna em rotação suave: sentado, girar o tronco lentamente para um lado, apoiando a mão no encosto, manter alguns segundos e repetir para o outro lado. Fortalecimento do core: exercícios para a musculatura abdominal e paravertebral, como pranchas e elevação de quadril no solo, ajudam a estabilizar a lombar. Mobilidade de quadril: movimentos simples de elevação alternada dos joelhos ou círculos com o quadril em pé contribuem para aliviar a sobrecarga na região inferior das costas.

A regularidade é mais importante do que a intensidade. Práticas curtas, realizadas diariamente, tendem a oferecer boa proteção para a coluna ao longo do tempo.

Por que esses hábitos ajudam a prevenir problemas na coluna?

A combinação de postura correta, ergonomia adequada, ajustes na cadeira, pausas ativas e exercícios atua em diferentes frentes ao mesmo tempo. Esses hábitos reduzem a pressão constante sobre os discos da coluna, distribuem melhor o peso do corpo, preservam a flexibilidade muscular e aumentam a estabilidade da região lombar.

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Quando o corpo permanece equilibrado, a coluna precisa fazer menos esforço para sustentar a posição sentada durante o expediente. Com o passar dos meses e anos, essa rotina de cuidados diários tende a diminuir o risco de desgastes, inflamações e crises de dor. Assim, transformar o jeito de trabalhar sentado em um conjunto de práticas saudáveis torna-se uma forma consistente de proteger a saúde da coluna a longo prazo.